Podcast Feyenoord: '99 procent van de supporters in Berlijn heeft zich geweldig gedragen'

Het waren een paar prachtige dagen in Berlijn, met duizenden feestvierende Feyenoord-supporters en als kers op de taart een 2-1 zege op Union Berlin. Verslaggevers Frank Stout, Dennis van Eersel en Sinclair Bischop waren er twee volle dagen bij en zijn in onze podcast Feyenoord lovend over de naar Duitsland afgereisde fans.

"99 procent van de supporters die naar Berlijn zijn afgereisd heeft zich geweldig gedragen", vertelt Bischop. "Je kunt de aanhoudingen of de bekladding van de Berlijnse muur er dan wel weer uitlichten, maar het is een utopie om te denken dat er bij zo'n evenement helemaal niks gebeurt. 99 procent van de mensen kwam voor het feest en heeft er een feest van gemaakt."

"Ik ben heel blij voor de club Feyenoord dat allemaal goed is gegaan. Laten we hopen dat het zo doorgaat tot aan misschien wel Tirana", vult Stout lachend aan. "En we nog veel meer van dit soort mooie trips mogen beleven, met heel veel mensen die Feyenoord een warm hart toedragen."

Ook Van Eersel genoot volle bak van twee dagen Feyenoord in Berlijn. "De sfeer in de stad was echt top ondanks de regen. Ik had vooraf ook zorgen over de politie omdat ze misschien bij het minste geringste zouden optreden. Dat was uiteindelijk niet het geval. Ze hebben de-escalerend opgetreden. De supporters hebben uiteindelijk een heerlijke bekroning meegemaakt in het uitvak."

Uitblinkende Aursnes

Niet alleen op supportersvlak, ook sportief deed Feyenoord donderdag uitstekende zaken. Door een 2-1 zege op Union Berlin kan overwintering in de Conference League de Rotterdammers al bijna niet meer ontgaan. Bischop: "Fredrik Aursnes blonk echt uit, hem wil ik wel aanwijzen als de beste speler."

"Maar ik licht ook graag Cyriel Dessers weer even uit, die voor de tweede keer in een week tijd Feyenoord de winnende treffer bezorgt. Ook daar kan ik van genieten. Er stond weer echt een team dat er voor heeft gezorgd dat Feyenoord winnend uit Berlijn is vertrokken."

Van Eersel heeft een compliment in huis voor verdediger Marcos Senesi. "Na zes minuten gaat hij enorm de fout in. Maar in de tweede helft heeft hij Feyenoord weer op de been gehouden. Verdedigend heeft Feyenoord het weer goed gedaan. En als de verdedigers er niet stonden was er nog een keeper die weer geweldig was."

