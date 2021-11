Rotterdamse talkshow ontruimd en bezoekers gefouilleerd door valse melding pistool: 'Het was speelgoed'

Dat zegt Kees Moeliker, directeur van het Natuurhistorisch Museum, en als gast aanwezig bij de talkshow. "Ik had net m'n eerste biertje in m'n hand, toen ik in de deuropening agenten in uniform zag staan. Zij wenkten of ik naar buiten kon komen." Vervolgens werd Moeliker gefouilleerd, net als alle andere bezoekers.

Maar het bleek niet om een écht maar om een neppistool te gaan, bevestigt de politie. "Wij kregen een melding van een vuurwapen en namen die heel serieus. Vervolgens gingen we naar de plek toe en vroegen alle bezoekers om naar buiten te gaan om een veilige situatie te creëren."

'Heel vervelend'

De directeur van stichting Worm, Janpier Brands, noemt het 'heel vervelend' dat de show voortijds moest worden afgebroken. "In het ene gedeelte van Worm is Rotterdam Late Night en in de aangrenzende foyer van Wunderbar gaan mensen uit. Daar werd het pistool gezien."

Waarom de persoon een speelgoedpistool bij zich had is niet duidelijk. Brands: "Ik hoorde dat het ging om een restant van Halloween."