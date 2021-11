Fraser hoopt dat Sparta durft tegen Willem II: 'Zorgen dat we niet op safe gaan spelen'

De zon scheen vrijdag volop op Het Kasteel, maar dat is ook het enige hoogtepunt dat er op dit moment te vieren is bij Sparta. De Kasteelclub was de laatste weken tegen zowel RKC als Feyenoord dicht bij een punt, alleen gooide een tegendoelpunt in de slotfase roet in het eten. "Dat doet natuurlijk wel pijn. Je probeert er nuttige dingen uit te halen, maar resultaat gaat natuurlijk wel boven alles", zegt Fraser.

Op een driepunter wacht Sparta al ruim anderhalve maand. En dan wacht met Willem II, de verrassende nummer zes van de eredivisie, ook nog eens een pittige uitwedstrijd. Fraser hoopt dat zijn ploeg met durf aan de wedstrijd begint ''Het is menseigen dat men op safe gaat spelen als de resultaten tegenvallen. Spelers lopen dan misschien net een stapje minder hard en nemen geen risico. Ik moet zorgen dat dat niet gebeurt, want dat helpt ons niet."

Aanvallend probleem

Want wat zijn ploeg vooral moet doen, is dusdanig frivool voetballen dat het wél tot kansen komt. Dat lukte tegen Feyenoord bijvoorbeeld niet. En met acht doelpunten uit elf duels is de doelpuntenscore van Sparta, dat Laurent Jans zaterdag vanwege een voetblessure moet missen, simpelweg ondermaats.

''Het heeft alles te maken met hoe zorgvuldig je bent in balbezit. Anders kan je ook niet tot kansen komen. Ik vind termen als 'aanvallend voetbal' en 'verdedigend voetbal' overtrokken. Als je goed aan de bal bent, lijkt het opeens of je aanvallender speelt. Als we dat tegen Willem II doen, kunnen we daar ook een goed resultaat tegen halen."

Bekijk hier het interview met Henk Fraser. Tekst gaat verder onder de video.

Moeilijk verhaal

Ook Bryan Smeets denkt dat Sparta meer uit de kansen kan halen. De ploeg maakt het zichzelf volgens de middenvelder onnodig lastig. "Je kunt iedere wedstrijd nog zo goed staan, als je geen kansen creëert wordt het gewoon een moeilijk verhaal. We moeten meer profiteren van de momenten dat er iets van ruimte ligt en we een kans kunnen creëren", zegt Smeets.

De middenvelder lijkt met zijn speelstijl de ideale man om iemand in stelling te brengen. Maar tot frustratie van Smeets zelf lukt dat dit seizoen nog niet. "Natuurlijk baal ik daarvan. Maar we spelen, met alle respect, bij Sparta. Daar heb je gewoon niet vaak de bal. Dus ik houd vertrouwen dat het weer gaat lopen en laat mijn koppie niet hangen."

Bekijk hier het interview met Bryan Smeets.

Willem II-Sparta begint zaterdagavond om 20:00 uur en is uiteraard volledig live te volgen via Radio Rijnmond.