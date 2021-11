Boeren en buitenlui in Chris Natuurlijk van 6 november

Herenboerderij De Vlinderstrik, de eerste herenboerderij in Rotterdam, zoekt nieuwe leden. Aan de noordrand van de stad produceren de leden van de coöperatie sinds 2020 hun eigen groenten, eieren en vlees samen met de boer. Chris Natuurlijk krijgt een rondleiding van boer Albert Boersen en bestuurslid Simone Roodenberg.

Varkens voeren op De Vlinderstrik met Simone Roodenberg (links) en Albert Boersen (rechts) | Foto: Rijnmond

Magnetisch Noorden

Het liefst zou je zelf in de kano bij de beverdam stappen of door de dichtbegroeide bossen in herfstkleuren wandelen. De Canadese landschappen die te zien zijn in de tentoonstelling Magnetisch Noorden in de Kunsthal in Rotterdam, zijn zo mooi dat het bijna een reclame lijkt. En dat was precies de bedoeling van de kunstenaars van The Group of Seven, die tussen 1910 en 1940 de natuur in trokken om het landschap van Canada te verbeelden. De Kunsthal wil nadrukkelijk ook het verhaal van de oorspronkelijke bevolking vertellen en welke gevolgen de snel opkomende industrialisatie en de snelle bevolkingsgroei voor hen heeft gehad en dat zorgt er volgens Eva van Diggelen van de Kunsthal voor dat je met een andere blik naar de landschappen kijkt.

Magnetisch Noorden Beaver Dam MacDonald 1919 | Foto: Kunsthal Rotterdam

Uitgestorven

In Chris Natuurlijk maak je kennis met uitgestorven dieren en dieren die met uitsterven worden bedreigd. Lotte Stegeman, schrijfster van het kinderboek De eenhoorn en andere fantastische dieren die ooit leefden , geeft zondag 7 november een lezing voor de hele familie in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam, waar de illustraties uit het boek dit weekend voor het laatst zijn te zien.

Over de grens met Abdelkader Benali

Het is november en dat is de maand van Nederland leest, een campagne om het lezen te bevorderen. Abdelkader Benali schreef het gedicht voor Nederland leest van dit jaar. In Chris Natuurlijk vertelt hij over zijn gedicht, geïnspireerd op het thema Over de grens. Ook vertelt hij over De wandelaar. Van dit boek van Adriaan van Dis is een speciale uitgave gemaakt die iedereen gratis kan ophalen bij de bibliotheek.

