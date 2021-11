Ravage bij juwelier na zevende beroving, politie scheurt achter verdachten aan

Een emotionele Fred Helmer staat vrijdagnacht tussen de scherven van zijn juwelierszaak aan de Bergse Dorpsstraat in Rotterdam-Hillegersberg. Even rond 04:00 uur sloeg een groepje inbrekers toe. Wat ze allemaal hebben meegenomen is nog onduidelijk, maar ze lieten een ravage achter. Vier mannen zijn na een barre achtervolging zo'n 10 kilometer verderop aangehouden.

De inbrekers forceerden een rolluik van de juwelier en sloegen de ruit van de voordeur in. In twee minuten werden de vitrines kort en klein geslagen en gingen ze er met een onbekende buit vandoor. De politie startte een klopjacht en wist het voertuig te achterhalen.

Op hoge snelheid scheurden de verdachten met de politie op de hielen door Rotterdam-Alexander en Capelle aan den IJssel. In Nieuwerkerk aan den IJssel sprongen ze uit de auto en vluchtten ze te voet verder. Met hulp van een politiehelikopter konden de vier alsnog worden aangehouden.

De schade bij de juwelier is groot, alles is vernield en er zijn sieraden meegenomen. Juwelier Fred Helmer werd 's nachts door het inbraakalarm gewekt. Bij aankomst zag hij de enorme ravage, hij mocht niet de winkel niet in vanwege het forensisch onderzoek door de politie.

Al zeven keer

Helmer zit al ruim 40 jaar in de Bergse Dorpsstraat. Al zes keer eerder werd er een overval gepleegd op zijn winkel. De laatste keer was in 2007, toen stonden ze met een hakbijl en een vuurwapen in de winkel. Sindsdien is de deur van de winkel afgesloten en moeten klanten aanbellen.

"De schade is dramatisch", zegt een ondernemer aan de overkant. "Elke keer zo'n grote investering moeten doen, dat is als ondernemer niet te verwerken. Bij de laatste overval zijn winkeldames gekneveld. Nu gelukkig niet, maar het is te bizar voor woorden. Je kunt het nooit uitsluiten, maar het is wel zorgwekkend dat één ondernemer zo onevenredig veel schade op z'n bord krijgt in z'n carrière."

Vrijdagmiddag is een aannemer gestart met het herstel van de pui en het opruimen van alle glasscherven. Fred Helmer denkt maanden nodig te hebben om alle schade te herstellen, en het is nog maar de vraag of de volledige buit is aangetroffen bij de verdachten.