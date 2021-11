‘Pijn in het hart’ na onthullende Undercover-uitzending in Dordtse zorginstelling

“Met pijn in mijn hart heb ik de onthutsende Undercover-uitzending over zorgorganisatie Zuster Norma gezien. Juist kwetsbare inwoners moeten op liefdevolle zorg kunnen rekenen”, reageert wethouder Peter Heijkoop op de beelden. Zuster Norma heeft twee kleinschalige vestigingen in Dordrecht waar minder dan twintig bewoners leven. Het gaat veelal om mensen met dementie.



Tekst gaat verder onder de foto

Still uit de uitzending over Zuster Norma. | Foto: Twitter: Babbelaer



De wethouder heeft de Inspectie en zorgverzekeraar verzocht om snel in te grijpen. “Breng de huidige bewoners naar een veilige omgeving voor de zorg die zij behoren te krijgen.” De instelling stond in 2019 ook al onder toezicht van de Inspectie, omdat toen de kwaliteit en continuïteit van de zorg niet op orde was.



Het bestuur van Zuster Norma reageert onthutst op de uitzending van afgelopen week: "We zijn zeer verbaasd over zijn snelle reactie, en de conclusie die hij trekt over het weghalen van onze bewoners, op basis van één kant van het verhaal, namelijk die van Alberto Stegeman. De wethouder heeft helaas geen contact met ons opgenomen, ook niet vanochtend na het zien van de uitzending."



(tekst gaat verder onder de foto)

Zuster Norma | Foto: Rijnmond



Zuster Norma zegt op Facebook inmiddels niet meer met ZZP'ers te werken en strenge protocollen te hanteren. "Daarmee is de kans minimaal dat situaties zoals te zien in de uitzending zich nog voor gaan doen in de toekomst." Over het fragment waarin een jonge zorgverleenster uitvalt tegen een bewoonster schrijft Zuster Norma: "Werknemers leren continue en maken daarbij fouten. Zo ook onze medewerkers. De leerling-verpleegkundige in de uitzending is daar een voorbeeld van. Uiteraard hebben we dit voorval met haar besproken met ons team en met de familie van de betrokken bewoonster. (...) We willen haar de kans geven om te leren, omdat we er vertrouwen in hebben dat zij een goede zorgverlener zal worden."



De instelling zegt blij te zijn dat het aan bewoners en hun familie is om te bepalen wie in hun huis verblijft en niet aan de politiek. "We gaan heel graag op korte termijn in gesprek met de heer Heijkoop om hem bij te praten over de situatie in ons huis. Graag nodigen we daarbij ook een vertegenwoordiging uit van de familieleden van onze bewoners, de voorzitter van de cliëntenraad. En indien hij dat op prijs stelt ook de huisarts ouderengeneeskunde die bij ons huis betrokken is. Zo kan de heer Heijkoop een goed en gefundeerd beeld krijgen van de situatie bij Zuster Norma."



Tekst gaat verder onder de foto

Rijnmond | Foto: De Zuster Norma-vestiging in het centrum van Dordrecht



Later vandaag reageren de cliëntenraad en een arts die tot voor kort actief was bij de instelling. Zij zeggen zich niet herkennen dat in Undercover wordt geschetst. Zuster Norma stond eerder onder toezicht van de Inspectie Gezondheidszorg, is te te lezen bij mediapartner RTV Dordrecht. De geleverde zorg zou wisselvallig zijn en soms onder de maat. Het verscherpte toezicht stopte in augustus 2020 toen Zuster Norma volgens de gezondheidsinspectie de zaken weer op orde had.