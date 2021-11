Ambulancedienst ten einde raad vanwege urenlange bezetting door coronapatiënten

Het duurt zo lang om coronapatiënten in een ziekenhuis te krijgen dat de ambulancezorg voor andere noodgevallen ernstig in gevaar komt , zegt directeur Hans Janssen van de Ambulancedienst. "Straks kunnen we iemand met een hartinfarct niet meer helpen."

"Het water staat ons aan de lippen", zegt Hans Janssen, directeur van de Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid. Zijn ambulancedienst beschikt over twintig ziekenwagens. Die worden in toenemende mate bezet door coronapatiënten.

De reden is niet alleen dat er zoveel coronapatiënten zijn dat de ambulances af en aanrijden. Probleem is vooral dat ze extreem veel tijd nodig hebben om de patiënten in een ziekenhuis te krijgen. "De ambulancebemanning moet vaak heel veel ziekenhuizen afbellen voordat een plek voor een patiënt gevonden is. En als er dan een ziekenhuis gevonden is, kan het lang duren voor de patiënt opgenomen wordt omdat de spoedeisende hulp (SEH) vol zit."

Coronapatiënt moest uur op brancard in de hal wachten

"Vijf dagen geleden moest een patiënt op een brancard een uur in de transferruimte van de SEH wachten omdat alle behandelkamers van de SEH vol zaten", zegt Janssen. De transferruimte is een soort halletje tussen de inrijplaats van de ambulance in de SEH en de behandelkamers in. Niet al te comfortabel dus om te liggen als je zwaar ziek bent. Het probleem is daarbij ook nog dat de ambulance in de tussentijd niet beschikbaar is voor andere noodgevallen. Die moet daar werkloos staan wachten tot de arts en verpleegkundigen de opname van de patiënt afgerond hebben. "Terwijl het kan voorkomen dat we ook iemand met een hartinfarct moeten helpen. Die moet je binnen zes minuten reanimeren. Anders is het te laat."

Janssen is bang dat zich een situatie zal voordoen waarbij dat niet kan, omdat er geen ambulance beschikbaar is. Op die manier verdringt corona dus de ambulancezorg voor andere noodgevallen. "Op dit moment kookt de capaciteit van ziekenhuizen om coronapatiënten op te nemen in de regio droog", zegt Janssen. "Als er geen bedden beschikbaar zijn in de buurt, dan moeten de ambulances de patiënten naar een ziekenhuis brengen buiten de regio. Dat is dan de enige oplossing."

Ambulances uren onderweg naar ziekenhuis buiten regio

Dat is helemaal funest voor de beschikbaarheid van de ambulances, zegt Janssen, want die zijn dan urenlang onderweg. Het proces om een patiënt buiten de regio te plaatsen, kost veel tijd. "Eerst moeten we via het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding een plekje vinden in een ziekenhuis buiten de regio. Bijvoorbeeld in Groningen. Voordat je de patiënt kunt vervoeren moet je deze stabiliseren. Stel dat de saturatie van de patiënt heel laag is (hoeveel zuurstof er in het bloed zit, red.), dan moet die eerst omhoog gebracht worden zodat de patiënt stabiel is. Dat kan even duren. Daarna moet de SEH-arts de intensivist van het ziekenhuis buiten de regio bellen voor de overdracht. Er moet een verpleegkundige mee in de ambulance die de patiënt begeleidt. In deze situatie zijn er dus twee artsen tegelijk met één patiënt bezig, en is de ambulance urenlang onderweg naar Groningen en weer terug. Die is dan dus niet beschikbaar voor andere noodgevallen in de regio. We redden het nog. Maar ik maak me ernstig zorgen of dat in de toekomst ook zo is."

SEH dicht vanwege drukte, stop op coronapatiënten

De druk op de ambulances wordt veroorzaakt door druk op de ziekenhuizen in de regio. Die groeit. Afgelopen woensdag gooide het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht de deuren dicht voor nieuwe coronapatiënten omdat de toestroom te groot werd. De sinds vorige week heropende corona-afdeling telt 25 bedden en ligt tjokvol. Negen andere met COVID besmette patiënten liggen op andere verpleegafdelingen en drukken op de reguliere zorg van die afdelingen. Nog eens 17 patiënten hebben misschien ook corona, zegt woordvoerder Frank van den Elsen van het ziekenhuis.

En hoewel de SEH van het Dordtse ziekenhuis onlangs is uitgebreid van 22 naar 25 behandelkamers was deze vrijdagmiddag al sinds 14:00 uur gesloten voor patiënten die een ambulance ook naar een ander ziekenhuis kan vervoeren. Maar ja. Dan moet er wel een ziekenhuis in de buurt zijn die ze kan opnemen. "De druk op alle SEH's is nu heel hoog", aldus Van der Elsen.

De enige manier om de druk van de ketel te halen is dat mensen zich laten vaccineren, zegt Janssen. Het is een heikel onderwerp, dat weet hij ook wel. "Maar er is geen andere optie. Er is een gebrek aan capaciteit en het personeel stopt er mee. Verpleegkundigen hebben er geen zin meer in. Ze zijn moe of overspannen. Gevaccineerde mensen kunnen ook in het ziekenhuis terecht komen als ze gevaccineerd zijn. Maar ze komen bijna nooit op de IC."