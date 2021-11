RIVM: 1262 nieuwe coronabesmettingen, 4 ziekenhuisopnames in de regio

Bij het RIVM zijn de afgelopen 24 uur 1262 nieuwe besmettingen in onze regio geregistreerd. Dat zijn er meer dan donderdag, toen zijn er 959 nieuwe besmettingen vastgesteld. Afgelopen woensdag ging het om 867 besmettingen. In de regio zijn vier mensen opgenomen in het ziekenhuis. Sinds donderdag zijn er geen coronapatiënten overleden.

Het aantal besmettingen schommelt al een paar dagen op en neer. Gemiddeld is er sprake van een stijging van het aantal besmettingen.

Landelijke cijfers

Landelijk zijn er 10.949 nieuwe positieve tests gemeld. Dat zijn er 700 meer dan donderdag. Ook landelijk blijft het aantal positieve coronatests stijgen: in de afgelopen zeven dagen werden gemiddeld 8842 positieve tests per dag geregistreerd. Dat is 36 procent meer dan de zeven dagen daarvoor.

In de ziekenhuizen nam de bezetting toe. Er zijn nu 1350 mensen met corona opgenomen (donderdag: 1327), van wie er 286 op de IC liggen (donderdag: 273), meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Bij het RIVM werden 20 overleden covidpatiënten gemeld. De afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM gemiddeld 19 doden per dag, tegen 14 doden per dag een week eerder.

Regionale cijfers

Het aantal nieuwe besmettingen per gemeente, gevolgd door het totaal aantal besmettingen sinds het begin van de coronacrisis:



Alblasserdam: 23 - 3578

Albrandswaard: 10 - 3806

Barendrecht: 42 - 7152

Brielle: 5 - 2030

Capelle aan den IJssel: 39 - 9998

Dordrecht: 98 - 17396

Goeree-Overflakkee: 44 - 6100

Gorinchem: 26 - 5277

Hardinxveld-Giessendam: 22 - 3546

Hellevoetsluis: 27 - 4623

Hendrik-Ido-Ambacht: 46 - 4702

Hoeksche Waard: 100 - 11050

Krimpen aan den IJssel: 9 - 4459

Lansingerland: 66 - 8637

Maassluis: 32 - 4487

Molenlanden: 49 - 7488

Nissewaard: 56 - 11082

Papendrecht: 36 - 4370

Ridderkerk: 34 - 7262

Rotterdam: 351 - 104303

Schiedam: 39 - 11592

Sliedrecht: 33 - 4380

Vlaardingen: 42 - 10803

Westvoorne: 6 - 1461

Zwijndrecht: 27 - 6553

Welke cijfers gebruikt Rijnmond?

Wij gebruiken de cijfers die het RIVM elke dag om 15:15 uur publiceert op deze pagina. De cijfers komen van de GGD Rotterdam-Rijnmond en de GGD Zuid-Holland Zuid, maar kunnen per dag afwijken van het coronadashboard.

Dat kan verschillende redenen hebben, bijvoorbeeld het tijdstip waarop de cijfers worden ingevoerd en het feit dat onze regio uit twee GGD's bestaat. Beide GGD's hebben een andere werkwijze voor het vaststellen van de dagelijkse cijfers. Door elke dag dezelfde bron te gebruiken, hebben we het beste zicht op de ontwikkelingen over meerdere dagen en weken.