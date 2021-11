FC Dordrecht proeft eindelijk weer eens de smaak van een overwinning na zege tegen NAC Breda

De laatste overwinning van FC Dordrecht dateert alweer van 81 dagen geleden, toen in Amsterdam met 2-1 van Jong Ajax werd gewonnen door twee treffers van Nikolas Agrafiotis. Na deze zege volgden twaalf wedstrijden zonder overwinning voor de mannen van trainer Michele Santoni.

Opvallend was de positie voor Jerailly Wielzen. De buitenspeler van FC Dordrecht begon als rechtsback, omdat Ruggero Mannes en Jurian Hobbel niet beschikbaar waren. Verder stuurde trainer Santoni tien dezelfde namen het veld in, die net als vorige week startten in het uitduel met FC Volendam (4-2).

Goede eerste helft van FC Dordrecht

In de beginfase hield FC Dordrecht zich eenvoudig overeind. De bezoekers uit Breda trapten in de eerste twintig minuten slechts één keer richting het doel van de Dordtenaren. NAC-aanvaller Jarchinio Antonia zag zijn schot geblokt worden door Mauro Savastano. De grootste kans was echter voor FC Dordrecht. José Pascu kopte de bal vlak voor het doel recht in de handen van NAC-keeper Nick Olij.

Het thuispubliek zuchtte halverwege de eerste helft flink toen Seydine N'Diaye rigoureus Kaj de Rooij van NAC in het strafschopgebied neerlegde. Scheidsrechter Robin Hensgens vond dat opvallend genoeg geen overtreding. Vervolgens kreeg Nikolas Agrafiotis twee enorme kansen. Eerst kopte de spits van FC Dordrecht recht op Olij af. Een minuut later pareerde de doelman van NAC schitterend op een schot dat richting de kruising ging.

Vlak voor de rust kregen beide teams nog een paar goede kansen. Boris van Schuppen haalde twee keer de trekker over, waarbij één knal op de paal eindigde. In een counter verzaakte Jacky Donkor FC Dordrecht op voorsprong te zetten. Hij stifte één op één de bal recht op NAC-doelman Olij. In de blessuretijd van de eerste helft pakte Dordt-doelman Liam Bossin knap een laag schot van De Rooij.

Agrafiotis scoort twee keer, Bossin held én schlemiel

FC Dordrecht kwam na de rust direct goed uit de kleedkamer. De Schapenkoppen kwamen in de 49e minuut op voorsprong via Nikolas Agrafiotis. Hij knikte een goede voorzet van Jacky Donkor in de verre hoek binnen (1-0).

De tekst gaat verder onder de foto:

FC Dordrecht viert met het publiek het feestje na de 1-0 tegen NAC Breda | Foto: Orange Pictures - Gino van Outheusden

Vervolgens bleven de kansen een tijdje uit. FC Dordrecht voetbalde georganiseerd en gaf nauwelijks ruimte weg aan de ploeg uit Breda. Bovendien had NAC in de tweede helft moeite om aanvallend gevaar te stichten. Het was echter Bossin die in één minuut tijd veranderde van held naar schlemiel. De Iers-Belgische keeper pakte eerst knap een kopbal van Ralf Seuntjens. Even later liet Bossin knullig een schot van Yassine Azzagari uit zijn handen glippen (1-1).

Uiteindelijk kwam het allemaal goed voor FC Dordrecht. Vlak voor tijd viel de winnende goal alsnog voor de Schapenkoppen, die in de tweede helft in aanvallend opzicht nauwelijks een vuist kon maken. Agrafiotis frommelde in een botsing de 2-1 in het doel van NAC. Vlak voor tijd onderscheidde Bossin zich alsnog op een positieve manier. Hij hield knap een gevaarlijk schot van Ezechiel Banzuzi tegen, waardoor Dordt drie punten kon bijschrijven.

FC Dordrecht - NAC Breda 2-1 (0-0)

49' 1-0 Nikolas Agrafiotis

72' 1-1 Yassine Azzagari

86' 2-1 Nikolas Agrafiotis

Opstelling FC Dordrecht: Bossin; Wielzen (90' Baggerman), Van Huizen, N'Diaye (82' Van der Avert), Savastano; Miceli, El Azzouzi (74' Vermeulen); Suray, Pascu, Donkor (82' Biberoglu); Agrafiotis (90' Polonius)