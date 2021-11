Opgeleefde Nikolas Agrafiotis timmert aan de weg bij FC Dordrecht en spreekt zijn ambitie uit

Erg uitbundig was Agrafiotis niet na de overwinning tegen NAC Breda. Ja, natuurlijk voelde het goed en heerlijk om de man van de wedstrijd te zijn. "Maar dit is pas de tweede overwinning. We kunnen nog niet te blij zijn. Dit moeten we doorpakken", nuanceert de spits van FC Dordrecht.

Agrafiotis debuteerde vorig seizoen namens FC Dordrecht in het betaalde voetbal. Hij geeft toe dat 'ie erg heeft moeten zoeken in zijn eerste jaar als prof. "We spelen veel aanvallender dan vorig seizoen. We komen meer voor de goal. Wel had ik twee doelpunten meer moeten maken vandaag, maar deze twee goals had ik zeker nodig", bevestigt Agrafiotis.

'Hij kan echt een grote spits worden'

Iemand die een belangrijke rol speelt in de groei van Agrafiotis, is FC Dordrecht-hoofdtrainer Michele Santoni. Hij is ook van mening dat zijn spits beter wordt. "Agrafiotis doet het goed, maar bij vlagen heeft hij mindere én goede momenten", zegt Santoni. "Agrafiotis heeft alles in huis om echt een grote spits te worden. Hij is snel, sterk en technisch aan de bal. Ook kan Agrafiotis afwerken. Maar zijn kopbal moet wel beter worden, hoewel hij daarmee tegen NAC wel scoorde."

Kijk hieronder naar het interview met FC Dordrecht-hoofdtrainer Michele Santoni. De tekst gaat verder onder de video:

Soms is Agrafiotis volgens zijn trainer op het mentale gedeelte er niet bij. Santoni praat veel met hem. "Hij heeft moeite met tegenslagen. Of zijn verwachtingen zijn te hoog, of de verwachtingen zijn niet realistisch met datgene wat wij verwachten. Dat was tenminste aan het begin van het seizoen", legt Santoni uit.

De trainer van FC Dordrecht merkt dat Agrafiotis vorig seizoen zijn persoonlijke doelstellingen niet haalde. "Die spoken kwamen een beetje terug bij hem. Ik heb met Agrafiotis daarover gesproken, maar laatst wisselde ik hem na iets meer dan 20 minuten", verwijst Santoni naar de wedstrijd tegen FC Den Bosch (3-3). "Dat was ook niet goed voor zijn zelfvertrouwen, maar dat heb ik wel kunnen keren. Ik heb het met hem erover gehad en gezegd wat ik van hem verwacht. Dat is nu duidelijk en dat laat hij zien."

'Agrafiotis gaat het zéker halen!'

Santoni is bepalend voor de ontwikkeling van Agrafiotis, geeft de spits zelf toe. "Hij houdt van aanvallend voetbal en verwacht doelpunten van zijn spits." Volgens Agrafiotis speelt hij bij de Schapenkoppen nu in zijn kracht.

Kijk hieronder naar het interview met Nikolas Agrafiotis. De tekst gaat verder onder de video:

Agrafiotis staat nu op zes doelpunten voor FC Dordrecht in dit seizoen. De spits heeft de ambitie om dit voetbaljaar met dubbele cijfers af te sluiten. Als het aan zijn trainer ligt, moet dat voor Agrafiotis geen probleem zijn. "Hij gaat het zéker halen!", glimlacht Santoni.