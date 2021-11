FC Rijnmond: 'Hartstikke logisch dat Linssen de voorkeur krijgt boven Dessers als spits van Feyenoord'

"Bryan Linssen heeft heel erg bewezen dat hij in de spits fantastisch op zijn plaats is, denk aan de goal tegen Cambuur", vervolgt Baan. "Hij maakt er voldoende om punten mee te pakken. Ik denk dat Linssen geweldig is in de spits."

Oud-spits Geert den Ouden vult aan: "Als je kijkt naar de rol van Linssen en kijkt wat Dessers over een hele wedstrijd nog tekort komt is het hartstikke logisch dat Linssen de nummer één is. Dessers moet eigenlijk heel blij zijn dat hij deze kans krijgt, gezien zijn prestaties bij andere clubs. Hij is op deze manier nu heel belangrijk, dan moet je daar tevreden mee zijn."

Overwintering

Mede door de goal van Dessers is Feyenoord al zo goed als zeker van overwintering in de Conference League. Als de Rotterdammers een punt pakken in de uitwedstrijd tegen Slavia Praag, is de volgende ronde een feit. Anders kan Feyenoord het thuis nog afmaken tegen Maccabi Haifa. "Een geweldige uitgangspositie om weer eens ver te komen in een Europees toernooi", vindt verslaggever Dennis van Eersel.

"Dat Feyenoord overwintert is ontzettend belangrijk", vult Baan aan. "Dat geeft ook in de competitie weer vertrouwen dat je tot de betere ploegen gaat behoren. Dat kan komend weekend bewezen worden. Tegen AZ is Feyenoord een paar keer in het mes gelopen en tactisch afgetroefd. Het wordt zondag een clash waarin Feyenoord kan bewijzen dat het echt met de bovenste drie mee gaat doen."

Versterkingen in de winterstop

Europese overwintering, bovenin meedraaien in de competitie en dan ook nog het bekertoernooi. Voorlopig strijdt Feyenoord dit seizoen op alle fronten mee. Maar willen de Rotterdammers dat ook na de winterstop volhouden, moet er volgens Baan wel iets gebeuren. "Als ik naar de bank kijk is dat veel te mager. Hopelijk heeft Feyenoord het lef om in de winter op twee-drie plaatsen een versterking te doen."

"Gezien de overwintering moet je een goede selectie hebben, dan kun je nog ver komen. Het nadeel van deze successen is dat de leiding denkt: het gaat goed, het geld gaat ergens anders heen. Maar juist nu moeten ze doorpakken en Slot meer gereedschap geven."

Met de goede prestaties van Feyenoord staan ook eigen spelers mogelijk weer eerder in de belangstelling van grote clubs. Desondanks vindt Baan niet dat de Rotterdammers spelers zomaar voor een mooi bedrag moet laten gaan. "Als Feyenoord ooit weer de club wil zijn die het pretendeert te zijn moet je de goede spelers houden en op hun top verkopen. Anders moet je weer genoegen nemen met een terugval."

Kijk hieronder de hele uitzending van FC Rijnmond terug.



