Koning Willem-Alexander opent nieuwe Depot Boijmans en kijkt zijn ogen uit

De koning was erg onder de indruk van het Depot, zei hij. "Het is niet alleen van buiten een uniek gebouw, maar ook van binnen fantastisch mooi", reageert Willem-Alexander. "Als je er doorheen loopt, moet je mij er iedere keer aan herinneren dat het een depot is. Het is eigenlijk een beleving om er doorheen te gaan. Ik denk dat we Rotterdam - en eigenlijk Nederland - mogen feliciteren dat we dit hebben. Zo fantastisch mooi is het."

Een depot is de opslag van een museum. Ieder museum heeft een depot vol kunst dat op dat moment niet in de zalen hangt of staat, maar dit nieuwe depot van museum Boijmans van Beuningen is het eerste ter wereld waar iedereen doorheen mag lopen.

Voor de directie van Boijmans van Beuningen was het een opluchting dat alles goed verliep: "Het is volbracht. En dan gaat het nu pas beginnen natuurlijk", zegt Sjarel Ex. "Kom maar op met het publiek. Ik heb er ontzettend veel zin in", reageert Ina Klaassen lachend.

Schaaltje voor suikerzakjes

De afgelopen dagen was het Depot nationaal en internationaal volop in het nieuws. Er ging zelfs een verhaal rond dat architect Winy Maas ooit de inspiratie voor het ontwerp vond in een metalen schaaltje voor suikerzakjes, gemaakt door een Zweedse meubelgigant.

"Er zit een enorm verhaal in het gebouw en in het ontwerp ervan", zegt Maas daarover. "Dat kwam allemaal samen toen ik vertwijfeld naar het ontwerp keek en dacht: moeten we echt een kubus bouwen in dit park? Het moet rond zijn en je moet eromheen kunnen lopen." Maas haalde vervolgens de kubus uit de maquette en zette er een kopje voor in de plaats. Vervolgens keek de architect nog eens om zich heen en zag een schaaltje van een bedrijf uit Delft. "Dat zette ik neer en bedacht me toen dat het ook nog eens spiegelend moest worden. Dat kwam toen allemaal samen", vertelt Maas. "Maquettes blijken nog steeds hele handige dingen."

Koning met museumdirectie en architect op dak Depot | Foto: Rijnmond

Publiek toegankelijk

Het Depot is dus het eerste kunstdepot ter wereld dat toegankelijk is voor publiek. In het opvallende gebouw staan maar liefst 151.000 kunstwerken opgeslagen, het resultaat van 172 jaar verzamelen. Normaal gesproken tonen musea slechts zes tot tien procent van hun collecties, maar in het Depot is de complete verzameling te zien. Ook is daar te zien wat er allemaal komt kijken bij het verzorgen en onderhouden van een kunstcollectie, je kunt bijvoorbeeld meekijken met restaurateurs die aan het werk zijn.

Vanaf zaterdag is het Depot geopend voor publiek.