Winy Maas is architect van Het Depot: ‘Ik wil er wel blijven slapen of blijven zitten, ik wil er eigenlijk niet weg’

Figuurlijk kun je er niet omheen vanwege de uitstraling. En vandaag ook letterlijk niet vanwege de beveiligingshekken die het gebouw moeten afschermen van ongenode gasten. Het wordt een rondje Museumpark. Verslaggever Joly van der Spek loopt mee.

Verslaggever Joly van der Spek en architect Winy Maas | Foto: Daan Ton

Als je denkt aan de eerste schetsen en je kijkt nu naar het gebouw, welk gevoel heb je dan?

“Dat het er echt is. Dat klinkt banaal, maar dat is het wel. Je hebt een tekening en dat blijft een tekening. Datzelfde beeld van de tekening zit in je hoofd, maar als het er dan echt staat...dan kun je er omheen lopen, je ziet mensen. Het is van surreëel naar reëel. En dat voelt goed. Ik wil hier wel blijven slapen of blijven zitten. Ik wil er eigenlijk niet weg. Dat heb ik vaker met de gebouwen die ik maak, dat je dan daar wil blijven en dat heb ik hier heel sterk.”

Wat wil je met het Depot uitdrukken?

“Het is geen twee onder 1 kap huis, dus het is niet iets dat je al kent. Het gebouw wil iets zeggen op een abstracte manier. Het heeft geen deuren en ramen, maar is toch van ons allen. En die bollende spiegeling maakt in één keer duidelijk dat dit Rotterdam is. En het laat ook nog zien dat je kunt bouwen in een park dat helemaal vergroent (het is nog niet klaar - red.) en het vergroot het park ook nog eens visueel helemaal uit."

Wat waren moeilijke momenten in de totstandkoming van het gebouw?

"Je hebt heel veel momenten van waarheid in een bouwgeschiedenis. Als de spiegels binnenkomen uit China en ze zijn bruin, dan moet je ze afkeuren. Da’s tot twee keer toe gebeurd. Da’s een pijnlijk moment. Gelukkig kun je spiegels omsmelten, ze zijn recyclebaar. Je ziet nu: ze zijn niet bruin. Gelukkig, anders heb je een soort zonnebril tegenover je. Dat wilden we niet. Iets anders was dat we simsalbim-deuren wilde hebben. De aannemer kon het niet. Toen zijn we gaan zoeken naar iemand die busdeuren maakt en die vonden we ergens in de polder bij Gorinchem. Want ja, het is natuurlijk wel een soort ruimteschip dat land, dus dat moet je tot in de details doorvoeren.”

Wie het vroeger over die wereldberoemde architect uit Rotterdam had, bedoelde daarmee Rem Koolhaas. Maar anno 2021 wordt Winy Maas bedoeld. Hoe vindt je dat?

Lacht. “Cool. Leuk. Niet uit ijdelheid, maar het is gewoon prettig als er waardering is voor je werk. Het biedt mogelijkheden om nieuwe dingen te doen. En het is goed voor Rotterdam omdat daarmee ruimte komt voor een volgende generatie architecten die iets kunnen gaan beteken. Dat er veel belangstelling is van de buitenlandse pers betekent dat het een snaar raakt.”

In onze regio staan verschillende gebouwen van jou: de Markthal in Rotterdam en de Boekenberg in Spijkenisse. Wat maakt deze gebouwen typische Winy Maas-gebouwen?

“Je ziet dat de gebouwen verschillend van aard zijn, maar ze zijn allemaal heel letterlijk. De boekenberg is ook echt een boekenberg, de Markthal een echte markthal en het Depot is echt een pot. Onze gebouwen zijn communicatief, ze drukken iets letterlijks uit. Als je een boekengebouw maakt, dan wil je de mensen echt intrekken, zeker in een stadsdeel waar de bibliotheek niet zo gek veel gebruikt werd zoals in Spijkenisse. Dus dan laten we de boeken zien als een soort waanzinnige stapel met een glazen koepeltje erop en dan druk je dat uit.”

De Boekenberg in Spijkenisse | Foto: MVRDV

Wanneer wist je dat je architect wilde worden?

"Ik denk toen ik zeven was. Ik was bij de scouting en we moesten geld zien te krijgen voor een kamp en we gingen een kermis organiseren. Ik heb toen het hele clubhuis verbouwd tot spookhuis door het te omgeven, als een soort Christo, met zwart plastic en dat je vervolgens moest uitzoeken in het donker hoe lang je iemand in het donkerte durfde te laten lopen. En wanneer kun je iemand iets laten ervaren. Ik moest daar ook een tekening bij maken en daarvoor ben ik de materialen gaan halen bij een architectenbureau in het dorp (Schijndel in Brabant - red). Dat heb ik toen ingeleverd bij de brandweer en toen kreeg ik permissie om het uit te voeren."

Toen de plannen voor het gebouw net bekend werden, was er veel weerstand tegen het gebouw en vooral tegen de plek van het gebouw. Begreep je die weerstand?

“Er is altijd wel weerstand, je zit met verschillende belangen. En die moet je gaan afwegen en vormgeven. Er waren veel voorstanders voor dit gebouw. Ik zeg altijd: ja als er meer dan 50 procent voorstanders is, dan ga ik ervoor, ik ben democraat. En dat meende ik wel te bespeuren. Maar ik begrijp de argumenten van de omwonenden die hun park niet kwijt wilden, maar ik denk dat er toch ook echt verbeteringen aan de plek worden aangebracht. We hebben hogere bomen geplaatst dan die er stonden. Het is de bedoeling dat het gebied rondom het gebouw nog verder wordt vergroend. En ik hoop op toestemming van de gemeente om ligstoelen om het gebouw heen te mogen zetten, zodat de bezoekers kunnen genieten van de weerspiegeling van het groen in het gebouw."

In het Museumpark, tegenover het Depot staat de Kunsthal, een gebouw van die andere beroemde architect: Rem Koolhaas. Alsof er een krachtmeting tussen de twee gebouwen plaatsvindt. Welk gebouw wint er?

“Ik denk dat het niet om winnen gaat, ik denk dat het om wederzijds respect gaat. De Kunsthal is een van de mooiste gebouwen die Rem en OMA gemaakt hebben. Het is een soort landschap met hellingbanen en bomen die binnen staan naar een dak toe. Ik werkte als jonge architect bij OMA toen de Kunsthal werd gebouwd en ik heb meegedacht aan het ontwerp van het park, dat eigenlijk meer een verzameling tuinen is. Nee, ik zie het niet als een krachtmeting, eerder als twee gebouwen die elkaar versterken."

Klopt het dat een theekopje en een Ikea-schaaltje hebben geleid tot de huidige vorm van het gebouw?

“We wilden een gebouw dat niet de bodem ingaat, omdat het daarmee de waterstand tart, het is een van de natste plekken van de stad. En dat volume dat er staat, het is een fors gebouw en je bouwt in een park. Dus toen we het programma van eisen hadden, bleek het oorspronkelijk ontwerp niet te werken, dat was een vierkant blok. Het moet eigenlijk rond zijn en we moeten het insnoeren en dan pak je een theekopje op en op tafel stond ook een glimmend schaaltje van Ikea. En zo kwamen een aantal dingen samen die het gebouw laten verzoenen met zijn omgeving."

Wie geïnteresseerd is geraakt in het werk van Winy Maas en zijn partners (MVRDV): in het Nieuwe Instituut, tegenover het Depot is een expositie te zien met het werk van het bureau. Niet alleen leuk voor architecten en stedenbouwkundigen, ook leken kunnen er zien hoe het brein van de architecten van MVRDV werkt. Maas: "Het is een soort rariteitenkabinet van allerlei maquettes van tekeningen en fotootjes waarin je onze verwondering terug kunt vinden.” De expositie is vanaf 6 november tot 4 september te zien in het Nieuwe Instituut tegenover het Depot.

Het Depot zelf is vanaf zaterdag 6 november te bezoeken.