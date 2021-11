Amateurvoetbal: Jong Sparta verslaat Excelsior Maassluis in regio onderonsje, ASWH stijgt en Zwaluwen periodekampioen

Jong Sparta heeft de smaak van winnen weer te pakken. In het regio onderonsje op bezoek bij Excelsior Maassluis won Jong Sparta met 2-0 door treffers van Patrick Brouwer en Marouane Afaker. Door de zege klimt Jong Sparta naar de derde plaats in de tweede divisie.

Na een klein half uur schoot Patrick Brouwer de Spangenaren op voorsprong tegen Excelsior Maassluis. Zijn afstandsschot vloog in de kruising achter de aan de grond genagelde doelman Jean-Paul van Leeuwen. Pas een minuut voor tijd kon Jong Sparta de wedstrijd in het slot gooien. Marouane Afaker maakte de voor Jong Sparta bevrijdende 2-0 tegen zijn oude ploeg. Jong Sparta stijgt door de zege op de ranglijst, Excelsior Maassluis zakt drie plekken, van de zevende naar de tiende plaats.

Het dolende ASWH profiteerde van misstappen van concurrente Kozakken Boys en Spakenburg. De Ambachters speelden met 1-1 gelijk op bezoek bij HHC Hardenberg. Na 39 minuten prikte Lester Pires een pass van Jesper van den Bosch achter de Hardenbergse doelman. De voorsprong voor de ploeg van vertrekkend trainer Rogier Veenstra duurde echter niet lang, want drie minuten later tekende Rick Hemmink vanaf de strafschopstip de 1-1 eindstand op. ASWH klimt door het gelijke spel van de zeventiende naar de vijftiende plaats.

Derde divisie

In de derde divisie kwamen de regioploegen niet in actie. SteDoCo tegen VVSB werd uitgesteld door coronabesmettingen aan de kant van de Hoornaars. BVV Barendrecht zou op bezoek gaan bij VVOG, maar de gastheren kampten met coronabesmettingen in de staf, waardoor de wedstrijd is uitgesteld.

Hoofdklasse

Zwaluwen pakt de eerste periode in de hoofdklasse na een ruime 4-0 uitzege op Scherpenzeel. Daarbij kreeg het hulp van een andere regioploeg. Op bezoek bij koploper FC Rijnvogels draaide Capelle tot tweemaal toe een achterstand terug om uiteindelijk met 3-2 te winnen. Door die zege staan Capelle en Zwaluwen op een gedeeld eerste plaats, maar het doelsaldo van de Vlaardingers is beter.

Overige uitslagen:

Jodan Boys - Feyenoord 1-2

Rijsoord - DSHC 1-1

Smitshoek - ARC 1-1

Achilles Veen - Poortugaal 2-0

Achilles'29 - Spijkenisse 3-1