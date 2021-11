Regionaal onderonsje aan de Lavendelstraat en ASWH-HHC Hardenberg live te volgen in Zuid-Holland Sport

In de tweede divisie staan de regioploegen Excelsior Maassluis en Jong Sparta zaterdagmiddag tegenover elkaar. Ook ASWH mag aan de bak op het hoogste amateurniveau van Nederland. Via Zuid-Holland Sport mis je niets van beide wedstrijden.

Excelsior Maassluis is om 15:00 uur de gastheer op Sportpark Dijkpolder wanneer Jong Sparta op bezoek komt. Beide ploegen staan heel dicht op elkaar in de tweede divisie. Jong Sparta is de nummer vijf van de competitie met zeventien punten. Excelsior Maassluis staat twee plekken daaronder met één puntje minder. Een spannende wedstrijd dus, die gevolgd wordt door commentator Philip van Es.

In Hendrik-Ido-Ambacht ontvangt ASWH, de voorlaatste van de tweede divisie, ook om 15:00 uur de nummer tien van de tweede divisie: HHC Hardenberg. Voor trainer Rogier Veenstra is het de eerste wedstrijd nadat hij eerder deze week zijn vertrek na dit seizoen in Ambacht. Sander Verrips volgt als radiocommentator dit duel op Sportpark Schildman.

Luister hieronder vanaf 14:00 uur live mee naar Zuid-Holland Sport:

Behalve Excelsior Maassluis-Jong Sparta en ASWH-HHC Hardenberg hoor je nog drie andere wedstrijden live in Zuid-Holland Sport; het gezamenlijke radioprogramma van Omroep West Sport en Rijnmond Sport over het regionale amateurvoetbal. De show begint om 14:00 uur en duurt tot en met 18:00 uur. Menno Tamming is zaterdag de presentator van Zuid-Holland Sport.