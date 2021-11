Het weer van vandaag: bewolkt en toenemende wind

Vandaag overheerst de bewolking en krijgen we de zon niet of nauwelijks te zien. Het blijft, op wat gespetter na, op de meeste plaatsen droog en de middagtemperatuur komt uit op ongeveer 12 graden. De wind waait uit het zuidwesten en gaat flink toenemen naar vrij krachtig, kracht 5 boven land, tot krachtig, kracht 6 aan zee. Vanavond en vannacht is het bewolkt en later vanavond gaat het vanuit het noordwesten licht regenen. Het koelt niet of nauwelijks af naar 11 graden. Ook de wind blijft stevig doorstaan uit het zuidwesten.