Luister terug: Maurice Unck over de toekomst van de RET

De directeur van de RET, Maurice Unck was vrijdagavond te gast bij De Verdieping, het interviewprogramma van Rijnmond. Hij sprak met presentator Ruud de Boer over de uitdagingen die het vervoersbedrijf heeft om de regio ook in de toekomst bereikbaar te houden.

Ook nu kent de RET de nodige uitdagingen: denk aan personeelstekorten, maar ook achterstallig onderhoud, waardoor Metrolijn A een tijdje uit de dienstregeling werd genomen. Maar er zijn ook mooie ontwikkelingen: zoals de voltooiing van de 'strandmetrolijn', betalen met je bankpas en een app, waar je niet alleen je busreis kunt boeken, maar ook een deel-auto en deel-scooter.

Hoe is het voor een directeur van de RET om een bedrijf te leiden in deze spannende tijden? Hij vertelt er honderduit over in De Verdieping. Luister hier de uitzending terug.