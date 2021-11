Thijs Dallinga scoort wéér vier doelpunten voor Excelsior

Excelsior heeft zaterdag goede zaken gedaan in de eerste divisie. De Kralingers wonnen met 5-2 in Velsen-Zuid bij Telstar. Thijs Dallinga was de grote man bij de bezoekers met vier doelpunten.

Het is niet de eerste keer dat Dallinga viermaal trefzeker is in één wedstrijd. Eerder dit seizoen schoot de spits al met scherp bij FC Den Bosch, toen Excelsior daar met 5-0 won.

In de eerste helft kwam Excelsior bij Telstar nog wel op een 1-0 achterstand. Cas Dijkstra opende in de tiende minuut de score (1-0). Vervolgens begon de grote Dallinga-show. Tijdens de eerste helft maakte hij een loepzuivere hattrick, waarbij één penalty zat. In de tweede helft zette Dallinga in de 49e minuut de 1-4 op het scorebord. Negen minuten later scoorde Julian Baas ook nog een goal voor Excelsior (1-5). Het tweede Telstar doelpunt van Rein Smit voor Telstar was een doekje voor het bloeden.

Telstar - Excelsior 2-5 (1-3)

10' 1-0 Cas Dijkstra

17' 1-1 Thijs Dallinga

34' 1-2 Thijs Dallinga (penalty)

36' 1-3 Thijs Dallinga

49' 1-4 Thijs Dallinga

58' 1-5 Julian Baas

89' 2-5 Rein Smit

Opstelling Excelsior: Van Gassel; Horemans (76' Vlasenko), Nieuwpoort (76' Ormonde-Ottewill), El Yaakoubi, Aberkane; Eijgenraam (70' Driouech), Baas; Niemeijer, Wieffer; Dallinga (85' Botermans), Duku (70' Chacón)