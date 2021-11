RIVM: 1202 nieuwe coronabesmettingen, 3 regiogenoten overleden

Bij het RIVM zijn de afgelopen 24 uur 1202 nieuwe besmettingen in onze regio geregistreerd. Dat zijn er minder dan vrijdag, toen zijn er 1262 nieuwe besmettingen vastgesteld. Afgelopen donderdag ging het om 959 besmettingen. In de regio zijn drie mensen opgenomen in het ziekenhuis. Sinds vrijdag zijn er drie coronapatiënten overleden.