Vijf vragen over het einde van Feyenoord City

Waarom stopt het dossier van Feyenoord City?

Van Eersel: "Feyenoord heeft er geen vertrouwen meer in dat het dossier de club gaat opleveren wat het moet gaan opleveren. Dat heeft vooral te maken met die torenhoge bouwkosten die er zijn. Er is twee jaar lang gesproken met bouwconcern BAM, om tot een gegarandeerde bouwsom voor het stadion te komen. Op het laatste moment moesten de gesprekken tot een conclusie komen, omdat Feyenoord alle gegevens moet inleveren ter toetsing of de club voldoet aan de voorwaarden van de gemeenteraad. Maar er ligt inmiddels een hoge bouwsom. Deels door de flink gestegen bouwprijzen die er zijn en deels door de grondstoffen."

"Daarnaast is er recentelijk door BAM gecommuniceerd dat ze een andere koers willen gaan varen. Er is dus een koerswijziging bij de BAM. Eigenlijk wil dat concern niet meer participeren in risicovolle projecten. We kennen allemaal het dossier wel een beetje: Feyenoord City is een behoorlijk risicovol project. Er ligt nu zo'n hoge bouwsom op tafel. Mede daardoor zijn er bij de club en het stadion het gevoel ontstaan dat het onverantwoord is om hiermee door te gaan."

Wat zijn de gevolgen nu er een streep door Feyenoord City gaat?

"De gevolgen op korte termijn liggen ook politiek. Daar moet ook een besluit genomen worden hoe Feyenoord City wél vormgegeven moet worden. Voor de duidelijkheid: dit gaat om een besluit van de club over het nieuwe stadion. Vanuit Feyenoord is er geen vertrouwen. De gemeente wil dit natuurlijk wel, omdat dit te maken heeft met een gebiedsontwikkeling op Zuid met woningen en winkels. We zien allemaal dat er daar een impuls nodig is. Daar zal nu ook - dat zal een proces van een langere tijd zijn - gesproken moeten worden hoe we daarmee verder moeten."

Feyenoord City | Foto: OMA

"Met name voor de club en Stadion Feijenoord zijn er gevolgen. De meeste kosten zijn in dit dossier door Stadion Feijenoord gemaakt. Stadion Feijenoord is een lening aangegaan met de bank Goldman Sachs. Dat gaat over in een schuld als het stadion er niet komt. Ik heb me laten vertellen dat de schuld zo hoog is, dat Stadion Feijenoord eigenlijk zo goed als failliet is. Dat is natuurlijk nog niet officieel, omdat het faillissement eerst uitgesproken moet worden. Maar ik zie daar niet één, twee, drie een oplossing voor."

"We weten dat Feyenoord graag één club wil zijn, dat de club en het stadion dus bij elkaar komen. Dit is wel een moment waarbij dit misschien wél in gang gezet kan worden. Dat betekent dat Feyenoord dan Stadion Feijenoord overneemt, maar ook dat is niet iets wat volgende week al geregeld is. Dat is een kwestie van maanden, zo niet jaren. Er is ook wat noodzakelijk onderhoud dat in De Kuip gedaan moet worden. Er moeten allerlei zaken geregeld worden. Intern wordt er gerept over het oprapen van de scherven, voordat er verder gekeken kan worden hoe het allemaal definitief verder moet."

Betekent het nu dat De Kuip gerenoveerd gaat worden?

"Er moet iets gebeuren met De Kuip. Sowieso het noodzakelijk onderhoud dat ik net noemde. We zien allemaal op sommige onderdelen dat het keihard nodig is. De filmpjes en foto's komen bijna elke wedstrijd voorbij. Dat moet allereerst gebeuren. Daar is al een flink bedrag mee gemoeid om dat op te knappen. Dan hebben we het niet eens over de aanpassingen voor de lange termijn, de eventuele vernieuwbouw."

De spandoekenactie in De Kuip tijdens de coronacrisis | Foto: Rijnmond

"Zeker hoe nu het stadion er financieel voor staat, kost het ook de voetbalclub Feyenoord geld. Voor de club kost dit weliswaar minder, maar hier gaat het ook over een aantal miljoen euro. Eerst zal er op een rij moeten worden gezet hoe erg en hoeveel pijn het daadwerkelijk doet nu er wordt gestopt met het dossier rondom Feyenoord City. Pas daarna zal Feyenoord verder kunnen kijken naar een eventueel alternatief plan. De Moderne Kuip, het renovatieplan van De Kuip, wordt veel genoemd. Maar het is echt niet zo dat Feyenoord volgende maand dat plan kan presenteren en vervolgens kan doorgaan. Daar gaat nog wat tijd over heen."

Wat kan het mogelijke faillissement van Stadion Feijenoord betekenen?

"Dat heeft verstrekkende gevolgen natuurlijk. Ook voor het personeel dat daar werkt., er zit altijd menselijk leed achter. Maar kijk naar de jaarcijfers van het stadion. Tijdens de coronacrisis had Stadion Feijenoord het ook zwaar. Er staat nu ook een enorme schuldenlast bij Goldman Sachs. Bronnen die goed zijn ingevoerd en die ik spreek bevestigen ook dat, als het stadion er daadwerkelijk niet komt, dat de schuldenlast dan zo hoog is dat Stadion Feijenoord vervolgens omvalt."

Wat zijn de reacties die je meekrijgt uit verschillende kampen?

"Er is uiteraard binnen alle geledingen binnen Feyenoord en het stadion sprake van teleurstelling dat het stadion uiteindelijk er niet komt. Ze hebben het jarenlang geprobeerd. Feyenoord wil natuurlijk wel zo'n nieuw stadion. Als dat afklapt en je weet wat de financiële situatie nu is, dan zijn ze daar uiteraard niet blij over."

"Bij de achterban zie je op social media een wat ander geluid. Daarbij overheerst bij sommige mensen echt vreugde dat Feyenoord City stopt. Ik denk daarbij: dat is allemaal leuk en wel, maar op de korte termijn zit Feyenoord met een acuut probleem. Dat er al jaren geleden iets had moeten gebeuren aan de stadionfaciliteiten in Rotterdam-Zuid, daar is volgens mij vriend en vijand het over eens."