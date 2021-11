Dit zijn de gevolgen van het aanstaande einde van Feyenoord City

Voor Stadion Feijenoord zijn de gevolgen groot: het zal waarschijnlijk failliet gaan. Stadion Feijenoord verkeerde al in financieel zwaar weer, omdat het flink getroffen werd door de coronacrisis. Omdat het publiek niet naar het stadion kon miste Stadion Feijenoord veel inkomsten. Ook staat er een enorme schuldenlast bij Goldman Sachs, waar het een lening bij heeft afgesloten om de ontwikkelkosten van het nieuwe stadion te financieren. Die lening van 23 miljoen euro gaat over in een schuld als het stadion er niet komt.

Voetbalclub Feyenoord zal het stadion dan over moeten nemen, iets wat de club al langer ambieert: de gehele organisatie onder één Feyenoord. Het gevolg is dan wel dat de club wordt opgezadeld met een enorme schuldenlast. Het eigen vermogen van Feyenoord is daarvoor niet groot genoeg: ongeveer 1,5 miljoen euro. Bovendien is een overname van Stadion Feijenoord door de club Feyenoord een proces dat maanden in beslag kan nemen.

Stadion Feijenoord klampt zich vast aan gesprekken die in de komende week gevoerd worden, wellicht is er vanuit de gemeente nog een financiële oplossing mogelijk. De club gelooft daar niet meer in. Ook de optie om te wachten tot de prijzen in de bouwwereld weer normaliseren brengt grote kosten met zich mee. Experts gaan er vanuit dat dit namelijk wel één of twee jaar kan duren.

Voetbalclub Feyenoord zal langer in het huidige stadion blijven spelen en rekende mogelijk op extra inkomsten door het nieuwe stadion. In het gunstigste geval kon de club per jaar maximaal 25 miljoen euro op de rekening bijschrijven, dat bleek uit de businesscase die eerder werd goedgekeurd door Feyenoord. Ook voor de voetbalclub heeft het onmiddellijke financiële consequenties: de club gaf al 2,8 miljoen euro uit aan het plan Feyenoord City. Een bedrag dat nog wel op te vangen is.

Is een renovatie van De Kuip nu een stap dichterbij? Dat is nog niet duidelijk. Wel zijn er acute problemen in het stadion die zo snel mogelijk verholpen moeten worden. Zo heeft het achterstallige onderhoud als gevolg dat sommige toiletten wekelijks overstromen, om nog maar te zwijgen over de onbeschutte plekken in De Kuip.

Eerst moet in kaart worden gebracht hoeveel pijn het daadwerkelijk doet nu er wordt gestopt met het dossier rondom Feyenoord City. Pas daarna zal Feyenoord verder kunnen kijken naar een eventueel alternatief plan. De Moderne Kuip, het renovatieplan van De Kuip, wordt veel genoemd. Maar: het is niet zo dat Feyenoord op korte termijn dat plan kan oppakken.

De gemeente Rotterdam zit nu met een stuk grond in de maag waar een hoop geld voor betaald is. Het gaat om de grond waar het nieuwe stadion op gebouwd had moeten worden. Vooralsnog is niet bekend wat met deze grond gaat gebeuren nu het stadion er niet komt. Er is geen plan B gemaakt, heeft de gemeente steeds gezegd. De kans is groot dat er uiteindelijk woningen op komen te staan, vanuit de gemeenteraad zijn er al voorstellen voor extra woningbouw gedaan. 50Plus wil er dure woningen bouwen, zodat zoveel mogelijk geld wordt terugverdiend. De Partij voor de Dieren wil er juist een groot park maken.

Dan is er nog de woningbouw van Feyenoord City. Het nieuwe stadion is het kroonjuweel van het gebied. Woningbouw en recreatiefaciliteiten rondom dat stadion moesten Rotterdam-Zuid een nieuwe impuls geven. Maar komen die woningen er alsnog, of gaat ook dit plan van tafel? Vooralsnog ligt er geen ander plan klaar voor woningbouw zonder stadion, er zal dus een nieuw ontwerp moeten worden gemaakt. In hoeverre dat nieuwe woningbouwplan gaat afwijken van het huidige plan (3700 woningen, winkels, horecazaken, basisscholen en zorgvoorzieningen) is nog niet te zeggen. Duidelijk is wel dat er nu zeker vertraging ontstaat voordat de bouw van start gaat. Het maken van zo'n plan kost nu eenmaal veel tijd, mede door procedures en bezwaartermijnen. Hoeveel tijd is nog niet exact te zeggen.