Oppositiepartijen Rotterdam blij met stoppen van Feyenoord City, coalitie en wethouder willen eerst de club spreken

In de Rotterdamse politiek wordt wisselend gereageerd op het nieuws dat Feyenoord geen vertrouwen meer heeft in nieuw stadion en wil stoppen met Feyenoord City. De oppositiepartijen in de gemeenteraad begrijpen het besluit van de club nu blijkt dat de financiering niet rond te krijgen is. De coalitiepartijen willen voorlopig nog niet reageren. Dat doen ze pas na een officieel statement van de club.

Wethouder Van GIls laat via zijn woordvoerder weten dat de gesprekken met Stadion Feijenoord en de voetbalclub Feyenoord over de komst van het nieuwe stadion, de financiering en de stijgende bouwkosten nog niet afgerond zijn. Zolang er gepraat wordt komt er geen verdere reactie.

Ook de coalitiepartijen D66, VVD, GroenLinks, PvdA, CDA en CU-SGP zijn nog voorzichtig in hun mening. Eerst moet de club met een verklaring komen, pas dan willen de partijen reageren.

Hoe anders is het bij de oppositie. Leefbaar Rotterdam, de grootste oppositiepartij, noemt het nieuws 'jammer maar onvermijdelijk'. Fractievoorzitter Robert Simons: “ Het zat er al een tijd aan te komen. We hebben niet voor niets die tijdslimiet van eind december in de raad afgesproken. Er zat een aantal zaken tegen, zoals de stijging van de bouwkosten, maar al langer kregen ze de financiering gewoon niet rond. De investeerders wilden uiteindelijk niet. En dat in een tijd dat banken op zoek zijn naar projecten om te financieren. Dat is een teken aan de wand".

Denk zegt het een verstandig besluit van Feyenoord te vinden om te stoppen als de financiering niet rond komt. Voor de gebiedsontwikkeling hoeft het volgens de partij geen zware klap te zijn: Woningen zijn niet afhankelijk van een stadion.

Ruud van der Velden van de Partij voor de Dieren spreekt van 'goed nieuws'. Van der Velden:” Ik heb er jarenlang politiek tegen gestreden. Het is gewoon een onrealistisch en slecht plan. Het was op drijfzand gebaseerd”. Ook 50Plus vindt dat de stekker eigenlijk al veel eerder uitgetrokken had mogen worden.

Voor de SP was het ook duidelijk dat het niet ging lukken. Fractievoorzitter Aart van Zevenbergen. "Je moet wel stekeblind van ambitie zijn, wil de ontwikkeling op de bouwmarkt en vastgoedmarkt je zijn ontgaan. Jammer, we hadden al bijna met de eerste huizen kunnen beginnen.''

De PVV zegt blij te zijn dat Feyenoord dit besluit neemt. "Ze zien nu ook in dat het een heilloze zaak is", aldus PVV-fractievoorzitter Maurice Meeuwissen. De PVV vindt het wel jammer dat er inmiddels 40 miljoen euro is besteed aan het maken van de plannen.

Hoe nu verder?

De oppositie in de Rotterdamse gemeenteraad vindt dat Rotterdam nu flink moet doorpakken met het maken van nieuwe woningbouwplannen voor het Feyenoord City gebied. Wethouder Bas Kurvers heeft steeds gezegd dat er geen ander plan klaar ligt.

Fractievoorzitter Ellen Verkoelen van 50Plus: “Nu op korte termijn woningbouw realiseren voor de politieman, de verpleegster en de onderwijzer! Feyenoord XL sorteert daar al op voor. Zet op de aangekochte grond voor het stadion straks maar dure woningen neer. De 35 miljoen die in de infrastructuur gestoken zou worden is nog steeds gewoon nodig. De nieuwe oeververbinding kan nu ook nog beter meegenomen worden bij de nieuwbouwplannen.”

De SP en Denk vinden ook dat in tijden van wooncrisis het tempo omhoog moet. Van Zevenbergen van de SP: "Nu niet langer dralen en een mooi stukje Rotterdam gaan bouwen".

Leefbaar Rotterdam denkt dat er binnen 1,5 jaar een plan klaar moet zijn. De partij gaat ervan uit dat er genoeg financiers klaar staan om mee te doen. De Partij voor de Dieren denkt dat er in dat nieuwe plan nu veel meer ruimte voor groen moet komen. Op de plek waar het nieuwe stadion gepland staat zou dan een groot park moet komen. Daar is volgens de Partij voor de Dieren in het gebied veel belangstelling voor.

Wat gaat er met de Kuip gebeuren?

Leefbaar Rotterdam, 50Plus, PvdD en de PVV vinden dat de Kuip moet worden gerenoveerd. 50Plus vindt ook dat de gemeente, als dat juridische kan, geld zou moeten stoppen in het opknappen van de Kuip. “We trokken 40 miljoen euro uit voor een nieuw stadion. Waarom kan dat dan ook niet voor opknappen van de Kuip gebruikt worden. We geven ook veel geld uit aan Boijmans van Beuningen", aldus Ellen Verkoelen van 50Plus.

De PvdD vindt dat Feyenoord en het stadion nu eens echt moeten kijken wat ze willen en ze moeten zich ook reflecteren op hun eigen positie.