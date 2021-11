VIDEO: Feyenoord-supporters vieren met veel vuurwerk feest bij De Kuip nu nieuw stadion niet doorgaat

Een deel van de aanhang van Feyenoord is altijd fel tegen de bouw van een nieuw stadion geweest. Zij zien de Kuip als een niet te vervangen onderdeel van de club en willen daarom dat het huidige stadion wordt gerenoveerd. Zij hebben hun weerstand tegen Feyenoord City de afgelopen jaren altijd luid en duidelijk laten zien.

Feyenoordsupporters vieren met veel vuurwerk feest bij de kuip na afblazen nieuw stadion | Foto: MediaTV

De fans verzamelden zich rond zeven uur bij de Kuip. Om exact 19:08 uur werd massaal vuurwerk afgestoken. Dat tijdstip is gekozen omdat Feyenoord is opgericht in het jaar 1908. De supporters feliciteerden elkaar

Bekijk hier beelden van het vuurwerkfeest dat de supporters vierden:

Na de fakkels werd er een brandstapel gecreëerd. Vervolgens gooiden tegenstanders van Feyenoord City vuurwerk naar het vuur. Kijk hieronder naar deze beelden: