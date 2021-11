Stadion Feijenoord wil overleg over Feyenoord City blijven voorzetten

Waar de voetbalclub Feyenoord geen vertrouwen meer heeft in de komst van een nieuw voetbalstadion op Rotterdam Zuid, wil Stadion Feijenoord de gesprekken blijven voortzetten. Bronnen binnen het stadion bevestigen dat er komende week topoverleg wordt gevoerd op het stadhuis om te kijken of er nog een oplossing mogelijk is voor het stadionproject. De club gelooft daar al niet meer in.