Sparta viert dankzij goals van Vriends en Emegha een feestje in Tilburg na ruime zege bij Willem II

De Rotterdammers kwamen in de eerste helft goed voor de dag. Zo was het Emanuel Emegha, die zijn tweede basisplaats op rij te pakken had, die een aantal keer dreigend namens Sparta uitbrak. Scoren deed de jonge aanvaller van de Rotterdammers niet. Wie dat wel deed, was centrale verdediger Bart Vriends. Op aangeven van Byran Smeets zette de mandekker Sparta op 0-1.

Luister hieronder naar de 0-1 van Bart Vriends bij Willem II-Sparta op Radio Rijnmond:

Elf minuten later was het wederom raak voor Vriends. Hij maakte met een rake kopbal de 0-2 in Tilburg. Het was de eerste keer dat Vriends tweemaal in een wedstrijd scoorde in het betaalde voetbal. Sparta had vervolgens de wedstrijd onder controle en gaf nauwelijks een kans weg tegen Willem II.

Luister hieronder naar de 0-2 van Bart Vriends bij Willem II-Sparta op Radio Rijnmond:

Weinig spektakel in de tweede helft

Na de rust gaf Sparta bijna niets weg tegen de Tilburgers, die in de afgelopen vier thuiswedstrijden ongeslagen bleven. Enkele keren braken de Rotterdammers gevaarlijk uit tegen Willem II, maar de mannen van trainer Henk Fraser profiteerden niet van deze situaties. Sparta voetbalde in de tweede helft overigens nauwelijks kansen bij elkaar.

Willem II was pas zestien minuten voor tijd pas echt gevaarlijk in de tweede helft. Uit een corner kopte centrale verdediger Emil Bergström de bal naast het doel van Sparta. In de slotfase beslisten de Rotterdammers de wedstrijd. Uit een voorzet van invaller Vito van Crooij knikte Emegha in de verre hoek raak (0-3).

Luister hieronder naar de 0-3 van Emanuel Emegha bij Willem II-Sparta op Radio Rijnmond:

Willem II - Sparta 0-3 (0-2)

17' 0-1 Bart Vriends

28' 0-2 Bart Vriends

78' 0-3 Emanuel Emegha

Opstelling Sparta: Okoye; Masouras, Vriends, Beugelsdijk, Pinto; Mijnans (78' Meijers), Abels, Auassar (78' Van Crooij), Smeets (87' Osman); Thy (71' Engels), Emegha (87' Goudmijn)

Benieuwd naar het wedstrijdverslag? Zo klonk Willem II-Sparta (0-3) op Radio Rijnmond met het commentaar van Sinclair Bischop en Sander Verrips: