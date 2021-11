Woningen ontruimd bij brand in Maassluis

Bewoners van zo'n 20 tot 25 woningen moesten in de nacht van zaterdag op zondag hun woning verlaten door een brand in een woning aan de President Steynstraat in Maassluis. Er was veel rookontwikkeling maar niemand raakte gewond.

De brand brak uit iets voor half twee op de zolder van een woning. Door de rookontwikkeling moesten de bewoners van 20 tot 25 woningen in de omgeving hun huis verlaten. Zij werden in de buurt opgevangen door familie, vrienden en in een RET-bus.

De brand ontstond iets voor half twee. De brandweer rukte met vier bluseenheden uit. Ook een blusboot werd ingezet. Rond 05.00 uur was de brand geblust en konden alle evacués terug naar huis. Het pand waar de brand uitbrak is volgens de veiligheidsregio zwaar beschadigd. De bewoners daarvan, die op tijd het pand hadden kunnen verlaten, zijn ondergebracht in een hotel. Over een mogelijke oorzaak is vooralsnog niets bekend.