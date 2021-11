Het weer van vandaag: bewolking en wat zon

Vandaag wisselen stapelwolken en af en toe wat zon elkaar af. Het blijft op de meeste plaatsen droog en de middagtemperatuur komt uit op 12 graden. De wind blijft stevig doorwaaien uit het westen en is matig boven land, kracht 4 tot krachtig, kracht 6 aan zee. Vanavond en vannacht zijn er wolkenvelden en enkele opklaringen en blijft het op de meeste plaatsen droog. De minima liggen rond de 7 graden in het binnenland, tot 10 graden aan zee. De wind neemt in kracht af.