10-jarig slachtoffer overleden bij ongeval in Barendrecht

Bij een eenzijdig ongeluk op het Lorentzpad in Barendrecht is een 10-jarig slachtoffer overleden. Omstreeks 02.30 uur rukten de hulpdiensten groots uit vanwege een auto te water. Toen de politie eenmaal arriveerde zaten er nog twee inzittenden in het voertuig. De bestuurder wist wel uit de auto ontsnappen en sloeg alarm.