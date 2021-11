Voormalig Feyenoorder Bart Nieuwkoop geniet in België met promovendus en verrassende koploper Union

"Het was de 2-0. Ik schoot 'm met links binnen. Het was een mooi moment voor mezelf. Normaal gesproken sta ik alleen maar op mijn linkerbeen. Ik dacht: oogjes dicht en rammen", lacht Nieuwkoop. In Brussel speelt hij als een wingback op de rechterflank in een 3-5-2-systeem. Bij Feyenoord was Nieuwkoop vooral rechtsback in een 4-3-3-formatie.

'Je kunt hier een mooie dag beleven'

Sinds deze zomer is Nieuwkoop neergestreken in Brussel. Union is een ambitieuze club, vertelt de verdediger. De club speelt na 48 jaar weer op het hoogste niveau van België en de selectie van vorig seizoen is vrijwel intact gebleven.

"Je moet hier niet met een dikke nek rondlopen." Bart Nieuwkoop

"Het verhaal van de club stond me erg aan. Union wist veel over me en sprak veel vertrouwen in me uit. Dat sprak me aan. Ze wisten veel van mij als voetballer én persoon." Nieuwkoop zegt ook dat Union op de mentaliteit scout. "Je moet sowieso altijd honderd procent inzet tonen en nederig zijn. Eigenlijk zijn het dingen die vrij normaal zijn, maar je moet hier niet met een dikke nek rondlopen."

Het Joseph Marienstadion waar Union de thuiswedstrijden in speelt. De tekst gaat verder onder de foto:

Het Joseph Marienstadion in Brussel, waar Union de thuiswedstrijden speelt | Foto: Orange Pictures - Perry van de Leuvert

Nieuwkoop geniet ook van het fraaie en oude onderkomen van Union, dat al meer dan honderd jaar oud is. De Brusselaars spelen hun thuiswedstrijden in het Joseph Marienstadion, dat gelegen is in het Dudenpark. Een unieke locatie, zo vindt ook Nieuwkoop.

"Voor een echte voetballiefhebber kun het een mooie dag zijn als je hier een wedstrijd komt kijken. Het stadion ligt aan een park, dat op de achtergrond ligt. Via het park kun je het stadion betreden, dat is volgens mij heel uniek. Het stadion is oud en de sfeer is top. Het heeft wel iets moois."

'Nu ben ik supporter van Feyenoord'

Nieuwkoop woont tegenwoordig net over de grens in België, waardoor hij nog genoeg in Rotterdam is te vinden. Hij volgt Feyenoord nog altijd op de voet: "Als ik wedstrijden kan kijken, dan doe ik dat zeker. Nu ben ik meer een supporter van Feyenoord, net zoals vroeger."

Het doet volgens Nieuwkoop geen pijn dat hij niet meer bij Feyenoord speelt. "Ik heb daar tien mooie jaren gehad en kijk er met trots op terug. Het was goed om iets anders te proberen, dat heeft voor mij nu goed uitgepakt", zegt Nieuwkoop.