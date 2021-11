Sportoverzicht: Lucinda Brand pakt EK-titel in het veldrijden, Feyenoord Vrouwen lopen periodetitel mis

Lucinda Brand is zaterdag Europees kampioen in het veldrijden geworden. Op de VAM-Berg stak de Rotterdamse renster bij de finish haar fiets in de lucht om de titel te vieren. Eerder werd zij al wereldkampioene, maar de Europese titel had Brand nog niet.

In Drenthe kwam Brand dus solerend over de streep. Ceylin Alvarado uit Rotterdam miste maar nipt het podium en eindigde op de VAM-Berg als vierde op 1:29 minuten van Brand.

Basketbal

Binnenland verloor zaterdagavond de topper in de basketball league dames tegen Grasshoppers. De Barendrechtse vrouwen gingen thuis met 87-83 onderuit tegen de ploeg uit Katwijk. Daarmee loopt de ongeslagen koploper Grasshoppers twee punten uit op Binnenland. De blauwhemden zijn nu vijfde met acht punten uit zeven wedstrijden.

Hockey

De topper in de promotieklasse van het dameshockey tussen Leonidas en Hockeyclub Rotterdam is met 4-0 gewonnen door de gasten, die de koppositie overnamen van 'Leo'. De thuisploeg beleefde een hectische week, waarin teammanager Sonja Bleker overleed.

In de hoofdklasse dames bij het hockey noteerde Victoria zondagmiddag een nederlaag. Bij Amsterdam werd er door de Rotterdamse vrouwen met 3-1 verloren. Victoria blijft tiende met zeven punten na elf wedstrijden.

De mannen van Rotterdam vierden zondagmiddag in de hoofdklasse wel een zege. In Noord-Brabant won het team van coach Albert Kees Manenschijn met 5-0 van Tilburg. Rotterdam is negende met elf punten uit elf wedstrijden.

Volleybal

VCN kon zaterdag in de eredivisie heren niet winnen van Taurus. Het mannenteam uit Capelle aan den IJssel legde het met 3-1 (25-22, 25-20, 18-25 en 25-17) in sets af tegen het team uit Houten. Na zes wedstrijden is VCN voorlaatste met twee punten. Bij de dames won VCN wel. Het damesteam zegevierde in de eredivisie met 3-1 (25-17, 19-25, 25-20 en 25-20) in sets tegen Set-Up '65 uit Ootmarsum.

Sliedrecht Sport kwam bij de dames en heren dit weekend niet in actie.

Vrouwenvoetbal

Excelsior en Feyenoord wonnen afgelopen vrijdag niet in de eredivisie. De dames van Rotterdam-Zuid kwamen op eigen veld niet verder dan een 0-0 tegen FC Twente, waardoor zij de periodetitel misliepen. Bij VV Alkmaar leden de Kralingse vrouwen een 5-1 nederlaag.

Omdat Ajax zondag met 5-1 van PSV won, zijn de Amsterdammers op de ranglijst over Feyenoord heengegaan en heeft Ajax nu de eerste periodetitel gegrepen. Nu is Feyenoord tweede met vijftien punten uit acht duels. Excelsior sluit de rij als hekkensluiter met twee punten.

Waterpolo

In de eredivisie heren waren er nederlagen voor SVH en ZPB. De Rotterdammers waren nog het dichtstbij een overwinning, maar gingen thuis met 11-10 onderuit tegen AZC uit Alphen aan den Rijn. Polar Bears was in Ede met 17-7 voor het Barendrechtse ZPB, dat puntloos onderaan blijft staan na negen duels. SVH heeft drie punten meer en staat twee plekken hoger (twaalfde) dan ZPB.

Zaalvoetbal

Feyenoord Futsal blijft in de eredivisie maar tobben. FC Eindhoven gaf vrijdag in eigen huis de Rotterdammers een 7-0 pak slaag. De rood-witten zijn na acht duels laatste met één punt.

Zwemmen

Voor Maaike de Waard uit Vlaardingen was het ook een mooi weekend. Zij pakte dit weekend in de Russische stad Kazan maar liefst drie medailles. Het goud veroverde De Waard op de 4x50 meter vrije slag.