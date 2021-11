12-jarige jongen neergestoken bij beroving in metrostation Slinge

Een jongen van 12 jaar oud is neergestoken bij een gewelddadige beroving in metrostation Slinge. Vanwege de ernst van het incident werd een traumahelikopter ingezet.

Het incident vond plaats rond 13.30 uur. Het 12-jarige slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zijn de verdachten inmiddels op de vlucht geslagen. De politie is ter plekke en verricht onderzoek naar het voorval.

Het is niet de eerste keer dat er een steekpartij plaatsvindt in Slinge: de afgelopen jaren is het al vaker raak geweest.