Kind van 12 jaar oud aangehouden voor steekpartij bij metrostation Slinge, slachtoffer ook 12 jaar

Een 12-jarige jongen uit Rotterdam is aangehouden in verband met de gewelddadige beroving en steekpartij zondagmiddag bij metrostation Slinge. Het slachtoffer is ook 12 jaar oud. Hij ligt gewond in het ziekenhuis.

Het incident vond plaats rond 13:30 uur. Volgens de politie werd het gewonde kind slachtoffer van een groepje dat hem beroofde. Hij was er zo ernstig aan toe dat een traumahelikopter werd opgeroepen om te assisteren bij de medische hulpverlening. Het kind is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hij was toen bij kennis.

De daders vluchtten vervolgens met een buit. Uren later hebben agenten een eerste verdachte opgepakt. De politie gaat verder met onderzoek en sluit niet uit dat er nog meer aanhoudingen volgen.

Het is niet de eerste keer dat er een steekpartij plaatsvindt in Slinge: de afgelopen jaren is het al vaker raak geweest.