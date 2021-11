Hockeysters Leonidas verliezen van HCR in week waarin teammanager overleed: 'We speelden voor haar'

De wedstrijd werd voorafgegaan door een minuut stilte. Bovendien overhandigde iedere speelster van HCR een witte roos aan de tegenstander. "Een enorm mooi gebaar, wat ze niet hoefden te doen", sprak Leonidas-captain Lisette Korink na afloop.

Leonidas was niet scherp en na het eerste kwart was de wedstrijd in feite al gespeeld: 0-3. Rotterdam overrompelde de tegenstander en maakte er in het laatste kwart 0-4 van. "We waren ongelooflijk effectief, zeker in het begin. Je merkte wel dat Leonidas er niet helemaal bij was. Heel triest wat daar is gebeurd. Ik hoop dat ze het heel goed blijven doen", aldus Rotterdam-speelster Laure Sophie van der Heijden, die ook jarenlang voor Leonidas speelde.

Nadat bij Sonja Bleker kanker werd geconstateerd, overleed zij na een ziekbed van twee weken. "Dat maakte het extra heftig", licht Korink toe. "Twee speelsters zijn dinsdag nog bij haar langs gegaan en wij hebben met z’n allen een video voor haar gemaakt. Ook heeft iedereen een kaart geschreven, die ze heeft kunnen lezen. De nederlaag van vandaag is totaal niet belangrijk. We hadden al onze punten direct ingeleverd als zij er nog had kunnen zijn."

