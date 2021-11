Na een combinatie van God en wetenschap tóch maar vaccineren

Veel mensen lopen gewoon naar naar binnen en melden zich bij de balie. Anderen komen binnen, begeleid door maatschappelijk werkers of buurtvaders. Zij hebben buiten op de zaterdagmarkt ongevaccineerden aangesproken. Maar mensen overtuigen om een vaccinatie te halen is best lastig, merkt maatschappelijk werker Mohamed El Joghrafi. "Ze zijn er heel onzeker over. Wat doet het vaccin met je, mensen denken dat het heel veel bijwerkingen geeft. Iemand vertelde mij: ik heb een buurman die is drie weken ziek van die prik."



"Ik zeg dan: doe het gewoon maar. Dan kom je niet in een coma te liggen en bescherm je je familie en je collega's." Muhammed vertelt trots dat zijn aanpak goed werkt. "Ik heb laatst gewoon zes mensen uit een café naar hier gehaald. Met z'n zessen tegelijk; toen er eentje ging, ging de rest ook", zegt hij met een grote glimlach.

"De mensen die hier komen, hebben allemaal hun eigen redenen", zegt Edwardo van den Bergh van de GGD Rotterdam-Rijnmond. "Je hoort veel dat mensen het belangrijk vinden om op vakantie te kunnen of op een terrasje te zitten."

In de gang zitten acht mensen op stoelen naast elkaar. Ze zitten in de rij te wachten tot ze binnen worden geroepen in de gymzaal waar de vaccinatie plaatsvindt. Een vrouw met hoofddoekje zegt dat ze eigenlijk helemaal niet gevaccineerd wil worden. "Nee ik wil niet!", zegt ze lachend. "Maar ik moet wel. Ik wil met mijn kinderen naar zwemles en naar de voetbal."

15-jarige Noah laat zich vaccineren | Foto: Jacco van Giessen

Irritant



De 15-jarige Noah Prins zit ook in de rij voor een prik. Hij is wel klaar met al die testen in zijn neus. "Want het is best wel irritant als je je de hele tijd moet laten testen. Als we uiteten wilden bijvoorbeeld. En soms moet je na 24 uur weer."

Voor Noah is vrijheid ook een argument. "Dat mis ik wel. En het is ook fijn om te weten dat ik er niet snel ziek van kan worden. Ik wil ook gewoon leuke dingen doen in plaats van de hele tijd binnen zitten. Bijvoorbeeld naar de sportschool of met mijn vrienden leuke dingen doen."

Na de vaccinatie 15 minuten wachten om wijkcentrum Pier 80 | Foto: Jacco van Giessen

Naima zit op een stoel in de gymzaal te wachten tot de verplichte wachttijd voorbij is. Ze heeft net haar tweede prik gehad en daar heeft ze nog best over getwijfeld. Ze koos tenslotte toch voor een vervolgvaccinatie door een combinatie van God en de wetenschap.

Meegetrokken

"Die twijfel was er niet vanwege de eerste prik, want ik had geen bijwerkingen. Het had meer met de (sociale) media en de mensen om je heen te maken. Dan word je meegetrokken. Dan hoor je over onvruchtbaarheid, aan ziek worden of zelfs doodgaan door dat vaccin. Ik was mentaal niet zo fit op dat moment en dus ging ik twijfelen. En zeker als je moeder bent, dan twijfel je."

Niet YouTube



Daarop besloot Naima zich niet alleen beter te informeren, maar ook haar geloof te volgen. "Als moslima denk ik: volg ten eerste wat God zegt. En die zegt: ik heb voor elke ziekte een medicijn, behalve voor de dood. Ik vind ook dat je vertrouwen moet hebben in de wetenschap. Dus je eerder afvragen wat de wetenschap zegt en niet wat je op YouTube ziet."

"En als je een beslissing hebt genomen, dan is is het klaar. Dan moet je niet meer denken wat er anders had kunnen zijn. Je moet mentaal bereid zijn om iets te doen wat nieuw is en je misschien bang maakt. Het is niet makkelijk om het vaccin blind te vertrouwen."