Brandweervrijwilliger Anouk kreeg een hitteberoerte en zoekt nu behandeling in de VS: 'Ik wil snel grote stappen zetten'

Anouk lag te slapen, toen net na middernacht de pieper ging voor een buitenbrand. Ze kleedde zich snel aan en vertrok naar de kazerne. De bevelvoerder bepaalt de inzet van de brandweerlieden, en koos ervoor Anouk te plaatsen bij het kanon als blusser van de brand. Dat ging goed, tot ze merkte dat het wel heel warm was. "Met je pak aan en dichtbij een brand kan het altijd warm zijn, maar deze week was er ook nog eens de hittegolf in Nederland. Op een gegeven moment kreeg ik het zó warm, dat ik afgelost wilde worden."

Hitteberoerte

Maar de aflossing kwam niet. "Ik ben uiteindelijk buiten bewustzijn geraakt, collega's zijn mij gaan afkoelen met flesjes water en er is een ambulance opgeroepen. Daarna ben ik afgevoerd naar het ziekenhuis. Ik had een hitteberoerte opgelopen. De temperatuur in mijn lichaam is waarschijnlijk boven de 40 graden geweest."

Door haar beroerte moest Anouk haar werk bij de brandweer neerleggen | Foto: Rijnmond

In eerste instantie voelde Anouk zich niet heel slecht. Ondanks dat ze de eerste twee weken alleen maar had geslapen, hield ze de hoop dat het goed zou komen. "M'n lichaam heeft even een klap gehad, maar geef het even rust", dacht ze. Maar na een maand had Anouk nog steeds klachten. "Alles kost heel veel energie en moeite, ik heb veel hoofdpijn, m'n balans is niet meer goed, m'n spraak wordt slechter als ik 's avonds moe word en alle leuke dingen die ik wil doen moet ik plannen om te zorgen dat ik genoeg energie heb."

Ook twee dingen tegelijk doen is heel lastig, zoals koken. "Vraag bijvoorbeeld niet om stamppot te maken, want dat geeft chaos in m'n hoofd, chaos in de keuken, maar vooral chaos op je bord."

In de revalidatiekliniek Rijndam in Rotterdam heeft Anouk een halfjaar gerevalideerd. Daar is ze er op vooruitgegaan, maar Anouk is nog niet op het punt waar ze wil zijn. "Ik ben nu 25, dus ik had het liefst voor me gezien dat alles wat ik wilde doen, kon doen."

Behandeling in Amerika

Anouk wil op korte termijn grote stappen gaan zetten, maar in Nederland lijkt dat niet mogelijk. Via via hoorde ze dat iemand met dezelfde klachten als zij erg was opgeknapt van een behandeling in Utah in Amerika. "Het is een hele innovatieve en effectieve behandeling, waarmee ze waarschijnlijk 70 procent van m'n klachten kunnen reduceren", zegt ze.

Bij de behandeling wordt halverwege januari eerst een MRI-scan gemaakt, en op basis daarvan starten de behandelingen. "Het zijn soms wat simpele opdrachten, zoals overgooien met een balletje of lichtknoppen aandrukken in een bepaalde volgorde. Ze proberen door overprikkeling je hoofd te stimuleren om verbindingen aan te maken tussen de hersendelen, waardoor vooruitgang optreedt", legt ze uit. De behandeling zal zo'n drie weken in Amerika zijn en een aantal maanden vanuit huis.

Anouk heeft vorig jaar augustus een hitteberoerte gekregen tijdens haar werk als brandweer. | Foto: Jacco van Giessen

Crowdfunding

Alleen deze behandeling, die zo'n 20 duizend euro kost, wordt niet vergoed door haar zorgverzekeraar. Ze heeft de brandweer aansprakelijk gesteld voor haar ongeval, maar zij hebben gezegd de aansprakelijkheid niet te erkennen. Ondanks dat Anouk het daarbij niet laat zitten, weet ze ook dat de start van de behandeling steeds dichterbij komt. Omdat ze de behandeling hoe dan ook wil doen, is haar zus een crowdfunding gestart. "De teller staat nu op 7 duizend euro, dus er moet echt nog wel wat worden opgehaald", zegt ze.

Anouk zegt dat de impact van de hitteberoerte veel groter is dan alleen het lichamelijke letsel. "Ik ben jong begonnen met werk, heb mij nooit zorgen hoeven maken over geld. Maar nu werk ik niet meer, en doe ik dat wel. Het leven kan raar lopen."