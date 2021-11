Goudhaantje Dessers flikt het weer en schiet Feyenoord in blessuretijd langs AZ

Met Fredrik Aursnes wederom op het middenveld en Marcus Pedersen terug op de rechtsbackpositie begon Feyenoord overtuigend aan het duel met AZ. Na ruim tien minuten kreeg Bryan Linssen de eerste grote kans. De spits kon na een cadeautje van de Alkmaarse defensie zo op het doel af, maar stuitte uiteindelijk op AZ-doelman Peter Vindahl. Enkele seconden later knalde Luis Sinisterra de bal op de paal.

Na een kleine twintig minuten spelen was de volgende grote kans voor Jens Toornstra. De aanvoerder van Feyenoord probeerde de bal vanuit een moeilijke hoek in een leeg doel te schuiven, maar oud-Feyenoorder Bruno Martins Indi stond goed opgesteld op de doellijn. Tien minuten later leek Guus Til op aangeven van Aursnes te scoren, maar dat doelpunt ging niet door omdat de bal over de achterlijn was geweest.

Spel stilgelegd

In het restant van de eerste helft had Sinisterra nog een fraaie omhaal in huis, maar kort daarna sloeg de vlam even in de pan. De wedstrijd werd korte tijd stilgelegd door scheidsrechter Allard Lindhout, vanwege voorwerpen op het veld. Na een onderbreking van een paar minuten ging het spel verder, maar het verhaal van de eerste helft was wel geschreven.

Vroeg in de tweede helft vond Feyenoord voor de tweede keer het net, maar ook voor de tweede keer in buitenspelpositie. Linssen schoot de bal hard en zuiver in de verre hoek, wilde zijn goal gaan vieren met het Legioen, maar zag toen de vlag van de grensrechter.

Bijlow voorkomt 0-1

Verder vertoonde de tweede helft weinig overeenkomsten met de eerste. Feyenoord kreeg nauwelijks kansen meer en zag de bezoekers twintig en tien minuten voor tijd bijna op voorsprong komen. Het was uiteindelijk aan geweldige saves van doelman Justin Bijlow te danken dat Tijjani Reijnders en Jesper Karlsson niet scoorden.

Met Alireza Jahanbakhsh, Reiss Nelson en ook Cyriel Dessers binnen de lijnen probeerde Arne Slot in de slotfase toch nog een overwinning binnen te slepen. Dessers kreeg in de laatste minuten nog dé kans om Feyenoord voor de derde wedstrijd op rij de volle winst te bezorgen, maar van dichtbij kreeg de spits zijn voeten niet achter de bal.

Toch weer Dessers

Daarmee leek de kans op een overwinning voor Feyenoord verkeken, maar niets bleek minder waar. In de tweede minuut van de blessuretijd schoot Dessers zijn ploeg toch nog, voor de derde wedstrijd op rij, naar een overwinning. Zijn vierde doelpunt van dit seizoen in blessuretijd.

Feyenoord - AZ 1-0 (0-0)

90+2' Cyriel Dessers 1-0

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Pedersen, Trauner, Senesi, Malacia; Aursnes, Kökcü, Til; Toornstra (76' Jahanbakhsh), Linssen (82' Dessers), Sinisterra (76' Nelson)