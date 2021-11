Dessers voor derde keer in acht dagen beslissend bij Feyenoord: 'Momenten die je in je carrière geen tien keer meemaakt'

"Het is een topweek", blikt Dessers na afloop terug. "Drie keer matchwinner, waarvan twee keer in extra tijd. Ook niet in zomaar wedstrijden, maar echt belangrijke wedstrijden. Dat is echt speciaal. Dit zijn momenten die je in je carrière geen tien keer meemaakt."

Waar de goal in blessuretijd alsnog viel, miste Dessers een paar minuten eerder al een enorme kans op de 1-0. Helemaal vrij op een paar meter voor het doel kwam de spits niet tot een schot. "Ik heb net de beelden teruggezien en ik ben volledig vrijgesproken. Er lag een aansteker op die plek waardoor de bal niet opsprong maar bleef liggen. Anders was het een gratis goal."

Bekijk hieronder het hele interview met Cyriel Dessers.