Feyenoord-trainer Arne Slot wint van zijn oude werkgever AZ: 'Om meerdere redenen lekker dat je nu wint'

"In eerste instantie is het belangrijk voor de ranglijst dat we deze wedstrijd in de laatste minuut wonnen. Vooraf vond ik AZ een concurrent, maar dat vind ik AZ achteraf na deze wedstrijd misschien ook nog wel. AZ gaat op de ranglijst echt nog wel klimmen", denkt Slot. Hij zucht als 'ie begint over zijn ontslag van vorig jaar bij de Alkmaarders. "Ik heb bij AZ drieënhalf jaar met die mensen fantastisch gewerkt, tot de ochtend dat ik moest komen en hoorde dat ik was ontslagen."

Kijk hieronder naar het interview met Feyenoord-trainer Arne Slot na de 1-0 tegen AZ. De tekst gaat verder onder de video:

Slot zegt dat hij dit moment altijd blijft onthouden. "Het kwam weer boven aan de vooravond van Feyenoord-AZ. Zo eerlijk moet ik zijn. Dan is het om meerdere redenen ook wel heel lekker dat je wint."

'Dessers profiteert van het werk van Linssen'

Op de persconferentie ging het ook over Dessers, die hij acht minuten voor tijd in het veld bracht om de winnende goal te forceren. De Belgische Nigeriaan flikte het weer voor Feyenoord. "Dat hij een verhaal aan het worden is, dat is een understatement", zegt Slot.

Hoewel de trainer van Feyenoord vindt dat Dessers zich goed manifesteert als invaller, denkt Slot er niet aan om Bryan Linssen uit de spits te halen. "Ik ben ook heel tevreden hoe Linssen het invult. Als je ziet hoeveel hij vandaag weer heeft gelopen en de tegenstander onder druk heeft gezet, dan is dat heel bijzonder. Het is misschien makkelijk gezegd, maar misschien profiteert Dessers van het werk dat Linssen heeft verzet."