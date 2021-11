Man gewond na steekpartij in Spijkenisse, politie zoekt dader

De steekpartij was in de buurt van restaurant Jacks Rippies. | Foto: MediaTV

Bij een steekpartij in Spijkenisse is een man gewond geraakt. Hij raakte zwaargewond aan zijn buik en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De dader sloeg op de vlucht, maar is inmiddels aangehouden. Het gaat om een man van 19 uit Spijkenisse.

Over het hoe en waarom van de steekpartij is nog weinig bekend. Het incident was rond 18:30 uur zondagavond bij het winkelcentrum aan het Groenewoud, vlakbij de Jumbo.

Het slachtoffer werd aangetroffen in restaurant Jacks Rippies. Mogelijk dat de steekpartij daar binnen was, of dat het slachtoffer gewond naar binnen is gelopen.