Brandweer redt bewoners uit appartementencomplex in Vlaardingen na brand in portiek

De brandweer heeft zondagavond meerdere bewoners van een appartementencomplex in Vlaardingen geƫvacueerd. In het portiek van het gebouw aan het Duizenguldenkruid stond een scooter in brand. Dat leidde tot veel vlammen en rook, waardoor de bewoners niet meer weg konden komen.

Vijf bewoners zijn uit hun huis gehaald. Drie van hen, onder wie één kind, zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe ernstig zij er precies aan toe zijn. Ook haalde de politie enkele huisdieren uit de appartementen.

De schade aan het portiek is groot. Het lijkt erop dat iemand de scooter expres in brand heeft gezet. Er is inmiddels een verdachte aangehouden, verderop in Vlaardingen.