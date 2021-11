Weer van vandaag: bewolkt met af en toe zon

Vandaag zijn er wolkenvelden met tussendoor ook af en toe zon en blijft het in het Rijnmondgebied droog. De temperatuur komt vanmiddag uit op een graad of 12. De westenwind waait zwak tot matig, windkracht 2 tot 4.

Vanavond en vannacht klaart het breed op en blijft het overal droog. Landinwaarts bestaat er kans op vorming van mistbanken. De temperatuur varieert van 6 graden langs de kust tot 3 graden in het oosten van de regio. De wind waait zwak tot matig en komt uit het zuiden tot zuidwesten.

Morgen zijn er perioden met zon en blijft het droog. Echter het westen van de regio krijgt in de loop van de ochtend te maken met meer bewolking. Het wordt in de middag 12 graden en er waait een zwakke tot matige zuiden- tot zuidwestenwind.

Vooruitzichten

Het blijft tot in het weekend rustig en overdag vrijwel overal droog. Er zijn wolkenvelden met af en toe zon en in de nacht en in de ochtend kan zich soms mist vormen. De maximumtemperatuur komt uit tussen 11 en 13 graden.