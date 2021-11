'Warmteleiding Gasunie naar Den Haag komt er toch, geen aftak naar Leiden'

De warmteleiding bestaat uit twee buizen. In de eerste buis zal water dat in de haven van Rotterdam wordt verwarmd, door een buis met een diameter van 70 centimeter naar Den Haag stromen. In een tweede buis vloeit het afgekoelde water weer terug.

In Den Haag kan de grote buis worden aangesloten op kleine warmtenetten. Hiermee zou volgens voorstanders veel CO2-uitstoot kunnen worden voorkomen, want huizen die zijn aangesloten op een warmtenet hoeven geen gas te gebruiken. Energiebedrijf Eneco zal als eerste bedrijf warmte afnemen en leveren een woningen in Den Haag. Volgens staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Dilan Yesilgöz-Zegerius kan de warmteleiding op een gegeven moment '120.000 woningen voorzien van restwarmte die anders ongebruikt zou blijven'.

Aftakking naar Leiden

Mogelijk krijgt de leiding vanuit Rotterdam nog een aftakking naar Leiden. Alleen, het Warmtebedrijf Rotterdam gaat dit zelf niet doen, omdat ze zelf veel meer geld moesten investeren dan andere deelnemers. Dit zou 'onverantwoorde financiële en juridische gevolgen en risico's met zich meebrengen'.

Gasunie zegt samen met de provincie Zuid-Holland en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat te onderzoeken of een aftakking van Rijswijk naar Leiden alsnog mogelijk is.

Partijen haakten af

Een maand geleden stemde de gehele Rotterdamse gemeenteraad in om niet door te gaan met het Warmtebedrijf. Voor de raad was het duidelijk dat de stad Rotterdam het Warmtebedrijf zonder steun van anderen niet kan redden. Partijen die meededen kwamen beloften niet na of haakten af en het bedrijf is nooit winstgevend geweest terwijl de gemeente er miljoenen euro's in investeerde.