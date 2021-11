Rotterdamse college houdt hoop op oplossing voor Feyenoord City in spoedoverleg met Feyenoord

Feyenoord heeft geen vertrouwen meer in het project en ziet ook geen oplossing meer nu de bouwkosten extreem gestegen zijn en bouwconcern BAM de voorwaarden fors veranderd heeft vanwege een beleidswijziging om geen risicovolle projecten meer aan te nemen. Het project opnieuw uitstellen en vertragen is voor de club eigenlijk geen optie meer. Het projectteam moet dan worden doorbetaald en omdat het nieuwe stadion dan pas later opgeleverd zou worden moet er veel noodzakelijk onderhoud aan De Kuip worden uitgevoerd. En daar is bij de club en het stadion geen geld meer voor.

Een woordvoerder van het college van burgemeester en wethouders doet geen verdere mededeling, anders dan dat ‘de gesprekken nog lopen.’ In die gesprekken wil het college nog praten over een oplossing, maar doet dat met weinig financiële armslag. De Rotterdamse gemeenteraad sprak al eerder af dat er geen cent meer bij komt, dan de afgesproken 40 miljoen. Uiteindelijk is het ook de raad die beslist over een eventuele financiële oplossing voor het stadiondossier en het is nog maar de vraag of zij daar mee in zal stemmen.

Bovendien wankelt ook die bijdrage nu Feyenoord op dit moment niet gaat voldoen aan de ‘position paper’. Dat is het afsprakendocument tussen de club en de gemeente. Feyenoord moest voor het einde van 2021 aan alles voldoen, ook qua rondkrijgen van de financiering en bouwkosten. Dat is niet gelukt. Het stadiondossier opnieuw vertragen of bevriezen wordt door veel partijen ook niet als wenselijk gezien, aangezien er in maart verkiezingen komen en ze dit dossier liever niet in de campagnes meenemen.

Ingewijden binnen Feyenoord bevestigen dat het overleg nog wel gevoerd gaat worden. Maar met alle bovenstaande feiten in het achterhoofd vindt de club het niet meer verantwoord om door te gaan. Stadion Feijenoord, de andere opdrachtgever voor de bouw van het nieuwe stadion, wil wel dat er nog gezocht wordt naar een oplossing.