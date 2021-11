Rechter legt Evides bouwstop op na protest van architect

Het complex van Evides Waterbedrijf in Rotterdam-Kralingen | Foto: QWA architecten

Waterbedrijf Evides mag voorlopig niet beginnen met de nieuwbouw van het hoofdkantoor op het terrein aan de Schaardijk in Rotterdam. Voor de nieuwe plannen is niet overlegd met Wim Quist, de architect van het oorspronkelijk ontwerp. Dat ontwerp wordt met de bouw aangetast. Evides krijgt een half jaar om met de architect te overleggen.

Quist ontwierp het complex van de Drinkwaterleiding Rotterdam (DWL) dat in 1977 in gebruik werd genomen. In 2013 werd de locatie ook monumentwaardig genoemd.

Evides wil op het terrein een nieuw hoofdkantoor bouwen. Het waterbedrijf overlegde niet met de architect, omdat het om nieuwbouw gaat. Quist vindt echter dat die plannen ten koste gaan van zijn ontwerp, specifiek het zogenoemde Dienstengebouw. Daarom stapte hij naar de rechtbank. Die oordeelt in de uitspraak dat met het nieuwe ontwerp 'sprake is van een niet toegestane wijziging van het werk van Quist'.

Evides mag voorlopig zes maanden niet aan het Dienstengebouw tornen. Dat betekent niet alleen dat niet met de sloop mag worden begonnen. Ook mag geen nieuwbouw worden begonnen rondom dat pand. Doet Evides dat wel, dan riskeert het een boete, die maximaal 250 duizend euro kan bedragen. Ook moet Evides alle proceskosten van Quist, geraamd op 25 duizend euro, betalen.

Evides is door de uitspraak gedwongen om met Quist om tafel te gaan. Die kan na het halfjaar opnieuw naar de rechter stappen als hij zich niet in de uitkomst van het overleg kan vinden.