De kunst van het besparen: 10 tips van 'finfluencer' Lieke Nusteling

De inflatie is het sterkst sinds twintig jaar, de gas- en benzineprijzen schieten door het dak en de salarissen stijgen amper mee. Finfluencer (financial influencer) Lieke Nusteling van Instagramaccount @MillennialMindsetNL houdt zich dagelijks bezig met financiën en helpt haar volgers onder andere met persoonlijke financiën. Hoe zorg je dat je in deze financieel stugge tijd toch wat overhoudt aan het einde van de maand? Lieke geeft tips.

1. Slaap er nog een nachtje over

“Het is belangrijk om te weten met welke reden jij een uitgave doet. Er zijn twee soorten consumenten; emotionele en rationele consumenten. Als jij een emotionele consument bent, ben je eerder beïnvloedbaar voor impulsaankopen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je net ruzie hebt gehad en daarna denkt: ik verdien wel een nieuwe broek, terwijl je kast vol hangt met broeken. Dat is zonde! Slaap er dus nog een nachtje over en bedenk of je die broek wel echt nodig hebt.”

2. Houd je uitgaven bij

“Het is een basistip, maar: het begint allemaal bij inzicht. Waar gaat jouw geld elke maand naartoe? Je kunt je uitgaven op verschillende manieren bijhouden. Zo doe ik het zelf in een Excelsheet, maar er zijn ook gratis apps voor. Mijn tip is de app Grip. Je kunt die app koppelen met elke bank en zo in één oogopslag zien waar je geld naartoe gaat.”

3. Geef herinneringen in plaats van cadeautjes

“Zit je krap bij kas? Vaak hoeven vrienden niet per se een cadeautje voor bijvoorbeeld hun verjaardag. Spreek af om lekker samen te koken, naar het bos te gaan of naar de kinderboerderij. Een goed cadeau bedenken voor een volwassen persoon kan lastig zijn. Bovendien is het dan nog maar de vraag of het cadeau echt wordt gebruikt. Zonde van het geld. Een herinnering is altijd blijvend en hoeft niks te kosten.”

4. Vertel aan vrienden/familie over je bespaarplannen

“Als je omgeving op de hoogte is dat jij meer op je geld wil letten, zullen ze hier meer rekening mee houden. Vrienden zullen bijvoorbeeld niet snel voorstellen om bij een duur restaurant te eten, als ze weten van jouw bespaarplannen. En zo wordt het ook makkelijker voor jezelf om een goedkopere optie voor te stellen.”

5. Organiseer een kledingruil

“Er is een nieuw seizoen aangebroken en mensen zijn dan geneigd om nieuwe kleding te kopen. Maar kom eens met collega’s, buren, vrienden of familie bij elkaar om kleding te ruilen. Dit is niet alleen goed voor de portemonnee, maar ook voor het milieu. Dus zoek je kast uit en ruil de kledingstukken die je niet meer draagt.”

De Instagram post kan op dit moment niet worden geladen. Klik hier om naar de post te gaan.

6. Neem je vaste lasten onder de loep

“De gemiddelde Nederlander heeft elf abonnementen, en maar liefst 91 procent onderschat het aantal abonnementen. Ga dus per abonnement na of je er ook echt gebruik van maakt. Heb je ooit onder druk iets afgesloten voor een goed doel? En sta je nog wel achter dat goede doel? Ga je wel echt naar de sportschool? En nog een tip: veel streamingdiensten kun je delen. Dat scheelt ook in de kosten.”

7. Probeer zoveel mogelijk tweedehands te kopen

“Toen ik op mezelf ging wonen heb ik niks nieuw gekocht. En je zult nog verbaasd zijn hoeveel er gratis op Marktplaats staat. Mensen hebben er liever niks voor terug dan dat ze het zelf buiten moeten zetten of naar de milieustraat moeten brengen.

8. Welke schuld heeft de meeste rente?

“Dit is een tip voor mensen die schulden hebben. Een schuld hoeft niet groot te zijn om later voor problemen te zorgen. Denk aan bijvoorbeeld achteraf betalen of een creditcardschuld. Betaal eerst de schulden af met de hoogste rente. Dat scheelt voor jou weer extra rente per maand wat je anders daar bovenop zou moeten betalen.”

9. Plan je week in

“Door niet elke dag in de supermarkt rond te hangen, bespaar je jezelf de verleiding om impulsaankopen te doen. En het scheelt ook nog eens tijd. Gewapend met een boodschappenlijstje naar de supermarkt is sowieso een goed idee en als je dan toch bezig bent: vergelijk de prijzen goed. De dure boodschappen staan vaak op ooghoogte en de goedkopere staan laag of juist hoog in het schap. Bukken of strekken loont dus in de supermarkt.”

10. Voor extra motivatie; wat ga jij doen met het geld dat je hebt bespaard?

“Weten wat je wil bereiken met besparen, zorgt voor meer motivatie óm te besparen. Wil je een nieuwe fiets? Is je laptop aan vervanging toe? Of wil je een geldpotje maken om mee te beleggen? Dat laatste kan ook nog eens extra geld opleveren. Win-win situatie.”