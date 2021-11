Podcast Sparta: 'Geen bonuszege, maar gewoon een broodnodige'

Groot feest was het zaterdag niet bij Sparta, na de 3-0 zege bij Willem II. Uiteraard was er opluchting bij de Kasteelclub maar de positie op de ranglijst is nog niet rustgevend. Ook Anton Slotboom en Ruud van Os lopen in onze podcast niet te hard van stapel.

"Het is niet zo dat ik bang ben voor degradatie maar het ziet er allemaal nog niet rooskleurig uit. Daarvoor hoef je maar één keer naar de ranglijst te kijken. Daarom was de zege op Willem II geen bonus, maar een broodnodige overwinning", zegt Slotboom.

De overwinning kwam tot stand door twee rake kopballen van Bart Vriends. Slotboom: "Hij steeg boven zichzelf uit. Je zag ook aan hem bij dat momentje met het publiek dat de opluchting enorm was."

Het contract van Vriends loopt na dit seizoen af. Snel laten bijtekenen, zou je zeggen. Toch lijken de mannen dat bepaald geen noodzaak te vinden. "We moeten ook niet doen alsof Sparta niet zonder Vriends kan. Als Sparta een keer een goede centrale verdediger haalt, kan hij zomaar op de bank zitten. Zo simpel is het ook", vindt Van Os.

Onmisbare Beugelsdijk

Er is volgens Van Os namelijk een andere speler die echt onmisbaar is voor Sparta en ook tegen Willem II weer een solide indruk maakte: Tom Beugelsdijk. "Als hij er niet is, scheelt dat echt enorm. Ik had niet verwacht dat ik dit snel zou zeggen maar we kunnen niet meer zonder hem."

Al met al was het duel in Tilburg voor Sparta een fijne. Het middenveld was daarin volgens Van Os een doorslaggevende factor. "Een uiterst, soms te felle Adil Auassar in combinatie met een lekker voetballende Bryan Smeets. Door hen had Sparta het middenveld in handen en werden de voorwaartsen goed bereikt."

Zoals Emanuel Emegha, die de 3-0 voor Sparta voor zijn rekening nam. Van Os en Slotboom gunnen het de jonge spits van harte. "Hij is een hele bescheiden jongen. Bovendien traint hij na de training regelmatig voor zichzelf, om beter te worden. Dat werpt zo langzamerhand wel zijn vruchten af." Van Os: "Het is een jonge, leuke gozer. Ik vind het goed dat hij zo aan zichzelf werkt. Beter dan de hele dag achter de PlayStation zitten."

Speelstijl Sparta

Wat de mannen niet begrijpen, is de kritiek op de verdedigende speelstijl van Sparta. Het was met name na het duel met Feyenoord een kritische noot die klink. Ook tegen Willem II speelde Sparta niet al te aanvallend. "Iedereen mag vinden wat hij of zij wil. Laat ons maar lekker met Abels en Auassar voor de defensie spelen. Als het maar goed staat."

