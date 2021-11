Vaccinatiecampagne in achterstandswijken blijkt succes: vaccinatiegraad met de helft gestegen

Enkele maanden na de start van de fijnmazige vaccinatiecampagne in Rotterdamse achterstandswijken lijkt de actie haar vruchten te hebben afgeworpen. Lag de vaccinatiegraad in september op veel plaatsen nog onder de 50 procent, is deze inmiddels omhoog geklommen tot bijna 75 procent. Huisarts Shakib Sana uit Delfshaven nam maanden geleden het initiatief om te gaan informeren en vaccineren op de markten in die wijken. 'Het gaat om het vertrouwen'

Volgens de cijfers, die afgelopen vrijdag door de GGD bekend werden gemaakt, ligt de vaccinatiegraad in de wijk Delfshaven nu op 75,6 procent. In Middelland gaat het om 74,6 procent, en in het Nieuwe Westen om 68 procent. Het gaat dan om toegediende eerste prikken die een duidelijke stijgende lijn laten zien. "Dat is een goede graadmeter", zegt Sana, "Want er zijn ook veel mensen die al Covid hebben doorgemaakt en aan één prik genoeg hebben."

Het is een flinke verbetering ten opzichte van een paar maanden geleden. "We hebben met al onze moeite best wel veel mensen kunnen overtuigen van het nut van een vaccinatie", zegt Sana. Waar komt die plotselinge vaccinatiebereidheid vandaan? "Het gaat om het vertrouwen", legt de huisarts uit.

"Als mensen de informatie van bepaalde mensen en kanalen niet vertrouwen, nemen ze het vaccin niet. En in de achterstandswijken is, mede dankzij de toeslagenaffaire, al veel wantrouwen richting de overheid. Zij zien de GGD als een verlengde van die overheid. Maar als je de hulpverleners erbij gaat betrekken, de buurtvaders en de buurtmoeders, wordt het makkelijker voor mensen", legt Sana uit. "Wij hebben het niet over een overheidsmaatregel, maar geven uitleg over een medisch hulpmiddel."

Het aantal prikken zet ondertussen gestaag door. Afgelopen zaterdag werden er bij de praktijk van Sana nog zo'n 169 prikken gezet. In de vijf zaterdagen in oktober werden in totaal 803 prikken gezet. "Dat is best wel fors. Delfshaven heeft zo'n 80.000 inwoners. Dan heb je het dus al over één procent."

Geen overtuigde tegenstanders

De twijfelaars die Sana tegenkomt binnen zijn praktijk en tijdens het informeren op de markt zijn geen overtuigde tegenstanders van vaccinatie, voegt hij toe. "Die komen niet op zo'n vaccinatielocatie. Wat we vaak op de markten zien is dat mensen het eigenlijk niet willen, maar het idee hebben dat ze het moeten doen. Maar als je een gesprek hebt met die mensen, kun je de angsten wegnemen."

De huisarts ziet ook een patroon in het soort mensen dat voor een prik komt. "Zodra er nieuwe maatregelen worden aangekondigd, komen de twijfelaars langs. Dan zeggen ze dat ze pas een vaccin willen als het echt niet anders kan. Als ze dan al over zijn, zeg ik ze dat ze het beter nu kunnen halen, omdat het zeker vier tot zes weken duurt voordat je een QR-code krijgt. Het vaccin moet natuurlijk eerst gaan werken."

Koesteren en voortzetten

Sana wil niet te hoog van de toren blazen. "Het gaat te ver om te zeggen dat wij het zelf hebben gedaan, maar wij hebben het probleem wel onder de aandacht gebracht. Zo hebben we een brief gestuurd naar de minister over de informatiekloof, en daarnaast zijn we ook de fijnmazige vaccinatie hier gestart. De GGD heeft het programma voortgezet en heeft nu een stuk of 8 locaties waar men het vaccin kan halen", aldus een tevreden Sana.

Ondanks de verbeterende vaccinatiegraad wil de huisarts nog niet te vroeg juichen. "Als je naar 18-plussers kijkt, liggen we nog steeds onder het landelijk gemiddelde", legt hij uit. Met het oog op de naderende vaccinatiecampagne voor een boosterprik voor 60-plussers, hoopt Sana dat er wel aandacht blijft voor de achterstandswijken. "We moeten nu grote getallen mensen gaan vaccineren. Laten we dan niet alleen de aandacht op de 60-plussers richten, maar ook de fijnmazige vaccinatiestrategie koesteren en voortzetten."

Ook is er nog niet overal sprake van een succesverhaal. In de wijken Tussendijken en Bospolder ligt de vaccinatiegraad nog altijd laag: op respectievelijk 56,4 en 59,4 procent. Dat is wat Sana betreft een probleem met meerdere mogelijke oorzaken. "Het zou bijvoorbeeld kunnen dat daar meer jongeren wonen, maar ook dat men daar gewoon niet in aanraking is gekomen met de vaccinatiecampagne. Samen met de gemeente en de GGD zijn we bezig om daar een op maat gemaakte vaccinatiecampagne op te zetten."