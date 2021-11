Feyenoord wil linksback Bjørkan in de winterstop alsnog vastleggen

Feyenoord heeft nog altijd concrete interesse in Fredrik André Bjørkan. Afgelopen zomer kwam het niet tot een transfer van de linksback van FK Bodø/Glimt, maar de kans lijkt groot dat hij in de winter alsnog transfervrij naar Rotterdam komt.

Omdat Ridgeciano Haps vlak voor het sluiten van de transfermarkt in september tekende bij Venezia heeft Feyenoord behoefte aan een stand-in achter Tyrell Malacia. In de zomer was de ploeg van Arne Slot al dichtbij een akkoord met Bjørkan. Feyenoord heeft goede hoop dat de tweevoudig Noors international binnenkort alsnog tekent in De Kuip.

Struikelpunt kan worden dat Bjørkan in januari transfervrij is. Nu het jeugdproduct van FK Bodø/Glimt indruk heeft gemaakt in de Conference League, de Noren wonnen onder meer met 6-1 van AS Roma, zijn er meer clubs geïnteresseerd in de 23-jarige Noor. Mede omdat Bjørkan goed contact heeft met zijn landgenoten Marcus Pedersen en Fredrik Aursnes hoopt Frank Arnesen hem in de winter alsnog vast te leggen.

FK Bodø/Glimt staat na 26 wedstrijden bovenaan in de Noorse competitie. Bjørkan is vaste basisspeler.

Luister jij de FC Rijnmond Podcast al? Abonneer je snel!

Reageren op deze podcast? Mail ons op sport@rijnmond.nl