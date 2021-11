FC Rijnmond: 'Je kunt in de winterstop geen bepalende spelers verkopen als je er zó goed voor staat'

Tot zover valt alles goed bij Feyenoord, ondanks de krappe selectie. Verval lijkt nog niet in aantocht en dat is volgens Vincent Schildkamp mede de verdienste van trainer Arne Slot. “Hij hield bij AZ ooit Ajax bij met een selectie van veertien man en werd er bijna kampioen mee. Hij weet wel hoe hij daarmee omgaat.”

Dankzij een doelpunt van Cyriel Dessers tegen AZ staat Feyenoord er na een eerdere zege op Union Berlin ook in de competitie uitstekend voor. De Nigeriaanse Belg is belangrijk voor Feyenoord. Schildkamp: “En een leuke gozer. Hij schikt zich in zijn rol, al gaat er een moment komen dat hij denkt: laat mij nu maar eens een keer starten.” Dat zou Sinclair Bischop wel eens willen zien: “Maar dan wel eens vijf duels op rij. Hij heeft een neusje voor het doel.”

Volgens Harry van der Laan moet Feyenoord vooral niet de fout maken te veel te veranderen. “Dessers profiteert juist enorm van de ruimte die er tegen het einde van de wedstrijd valt. Dat moet je gewoon zo laten. Ik vind dat je nu vooral niet te veel moet wisselen.”

Bijlow in vorm

Iemand die bij Feyenoord sowieso niet meer stuk kan, is Justin Bijlow. De doelman hield zijn ploeg tegen AZ weer een aantal keer op de been met cruciale reddingen. Schildkamp komt woorden tekort over Bijlow. “Zonder twijfel de beste keeper van Nederland. Hij is een van de weinige keepers die uit zijn goal durft te komen. De komende tien jaar zit het Nederlands elftal wat dat betreft ook goed.” Ook Van der Laan is onder de indruk: “Hij is zo zakelijk, totaal geen showman. Hij laat het er allemaal heel makkelijk uitzien. Dat is heel knap.”

Toch zal Slot hopen dat hij niet het slachtoffer wordt van zijn eigen succes, bijvoorbeeld door een in vorm zijnde Bijlow. Want hoe beter Feyenoord presteert, hoe meer interesse er op gang komt voor de spelers. Van der Laan: “Maar ik zie het niet gebeuren dat ze bepalende spelers gaan verkopen. Dat zou heel dom zijn. Je kunt het ook niet maken richting je achterban, als je er echt meedoet om het kampioenschap.”

Feyenoord City

De voorbije dagen is er veel te doen rondom het nieuwe stadion van Feyenoord. Rijnmond bracht zaterdag naar buiten dat de club geen vertrouwen meer heeft in Feyenoord City. En dus lijkt het erop dat het nieuwe stadion er tóch niet komt. Dat zorgde voor vreugdetaferelen rondom De Kuip, waar supporters feestvierden. Schildkamp: “Ik vind het wel opmerkelijk dat het verschil tussen de mensen binnen Feyenoord en de supporters zo groot is. De mensen binnen de club willen dat stadion juist zó graag.”

Die lijkt er dus niet te komen. Maar hoe nu verder? Van der Laan stelt een revolutionaire oplossing voor: “Een nationaal stadion in Rotterdam, waarin Feyenoord zijn wedstrijden speelt. Dat zie ik zo’n beetje als enige oplossing.”

Sparta-zege

Sparta boekte voor het eerst sinds september weer een zege in de eredivisie, door twee kopdoelpunten van Bart Vriends. Geen toeval, volgens Bischop. “Sparta heeft goede koppers maar alles valt en staat met voorzetten. Die waren de voorbije weken niet goed maar nu eindelijk wel. Dan zie je wat er gebeurt.”

Ook Emanuel Emegha kopte zaterdag tegen Willem II een bal binnen. Schildkamp: “Die wil ik echt eens tien wedstrijden in de basis zien. Hij mist kansen maar kan écht goed voetballen.”

