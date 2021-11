Zij bracht als kind eten naar onderduikers voor de razzia van november 1944 : 'Ik heb niet geweten hoe gevaarlijk het was, we deden braaf wat mijn vader zei'

Op 10 en 11 november 1944 wordt de grootste razzia in Nederland door de Duitse bezetter gehouden. Op deze twee dagen worden 52.000 mannen uit Rotterdam en Schiedam weggevoerd. Er is vrijwel geen ontkomen aan, het is een grootscheepse militaire operatie, waarbij toegangswegen worden afgesloten en alle jongens en mannen tussen de 17 en 40 jaar worden meegenomen.

"Ze hadden een fuik gemaakt, alle wegen kwamen uit op het kruispunt van de Ringdijk, Adrianalaan, Hoge Limiet en Plaswijcklaan", weet mevrouw Van Rossen-Iburg nog. Op het kruispunt van de Ringdijk met de Adrianalaan, vlak bij het huis van het gezin Iburg, worden mannen uit de buurt verzameld. Uit de drukte weten twee jongens te ontsnappen.

Via de achterkant van de huizen proberen de twee Plaswijckpark te bereiken. "Ze zijn terecht gekomen bij de ingang van Plaswijck, daar was een ophaalbruggetje maar dat stond omhoog. Dus toen zaten ze weer in een fuik eigenlijk. Waarschijnlijk heeft mijn vader ze op dat moment opgevangen. Hij was gelukkig boven de 40 en kon dat doen."

Vader Iburg helpt de twee met een rolplank over de sloot naar Plaswijckpark. Daar wordt een plek gevonden in het Plaswijckpaviljoen. De voorraadkast in het paviljoen heeft een deur naar buiten toe. "Dus ze konden eventueel achterlangs weg als er iemand in het pand kan."

Niet praten en niet kijken

Het blijft niet bij de hulp naar het zoeken voor een onderduikplek. "Toen heeft mijn vader tegen mijn zus en mij gezegd 'Jullie moeten iets gaan brengen naar twee jongens'. We kregen mee dat we absoluut niet mochten praten met ze, niet kijken hoe ze eruit zagen. We kregen instructies om zo gauw mogelijk terug te komen om weer veilig te zijn."

De dan 14-jarige Hansje Iburg gaat met haar zusje op een bepaalde tijd naar een bruggetje in Plaswijckpark. De jongens komen dan naar het toe en de meisjes geven de spullen. "Dat was eten, drinken en wat verwarming, kooltjes denk ik. Waar het in zat dat weet ik niet meer. Wij hadden altijd grote capes om, om maar niet te laten te zien wat wij bij ons hadden", herinnert mevrouw Van Rossen-Iburg zich 77 jaar later nog altijd.

Met haar zijn we in Plaswijckpark om te kijken of er nog iets te vinden is van deze onderduikplek. "Het park is helemaal veranderd", constateert ze. "Maar wel mooi veranderd." In november 1944 komt zij negen of tien dagen lang elke dag met haar zusje in het park om de onderduikers eten en kooltjes te brengen.

De twee overleven de oorlog. Na de bevrijding komen ze naar de familie Iburg aan de Ringdijk om hen te bedanken. Als cadeau nemen ze een zelfgemaakt presenteerblad mee. Daarop staan de data waarop de jongens in Plaswijckpark ondergedoken zaten. Het presenteerblad is altijd in de familie gebleven en onlangs heeft mevrouw Van Rossen-Iburg het aan Museum Rotterdam geschonken.

Het dienblad dat de familie Iburg na de oorlog als dank krijgt | Foto: Rjnmond

Maar wie waren nou toch die twee jongens en hoe is het hen verder gegaan? Van Rossen-Iburg zou het graag weten: "Uiteraard, ik zou het graag willen weten. Ik heb wel eens advertentie geplaatst in Hillegersbergs krantje, maar daar heb ik geen reactie op gekregen."

De namen van de twee jongens kent ze niet: "Helemaal niet, we hebben nooit gepraat met deze jongens, dat mocht niet. We mochten geen contact. Snel de goederen afgeven en gauw weer naar huis."

Op de plek waar ze zo lang geleden misschien wel de levens heeft gered van twee jonge mannen, vragen we hoe ze er nu op terugkijkt. "Een beetje vreemd eigenlijk, ik heb niet geweten hoe gevaarlijk het was wat we deden. We begrepen ook niet zo goed waarom al die regeltjes werden gesteld toen. We deden braaf wat mijn vader zei."

Herken je dit verhaal of heb je een idee wie de twee onderduikers zijn? Heb je meer informatie over de twee voor mevrouw Van Rossen-Iburg? Laat het ons weten, stuur een bericht naar marcia.tap@rijnmond.nl

Museum Rotterdam is blij met het presenteerblad en neemt het op in de collectie. Rob Noordhoek van het museum: "Dit type schilderingen is tijdens en na de oorlog vrij veel gemaakt. Maar deze is zo mooi gemaakt, dat ik eigenlijk zou denken dat de maker misschien een opleiding heeft gehad als reclametekenaar. Het is echt hoge kwaliteit."

De razzia van Rotterdam wordt woensdag 10 november herdacht in het Maasgebouw bij de Kuip. Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam is één van de sprekers. De Kuip is één van de plekken waar de mannen na de razzia bijeen gebracht werden, alvorens zij naar Duitsland werden overgebracht.